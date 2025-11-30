Российский бюджет рушится

Российский бюджет рушится1
- Вячеслав Ширяев
- 30.11.2025, 20:07
- 3,092
Обрушился сбор всех налогов.
Минфин РФ не может выполнить план ни по одной статье, причем отрыв от плана составляет 4-44%. Скорость снижения объема сборов нарастает, и это говорит о совершенно неадекватном планировании доходной части на следующий год!
За 10 месяцев нынешнего года сборы нефтегазовых налогов недотянули до изначальных расчетов Минфина на 2,28 трлн.руб (21%). Поступления ввозного НДС оказались меньше плана на 1,316 трнл.руб, или 24%. План по ввозным пошлинам был провален на 269 млрд рублей, или 19%, а по ввозным акцизам — на 59 млрд рублей, или 24%. Поступления налога на прибыль оказались меньше заложенного в закон о бюджете уровня на 160 млрд рублей, или 4%; НДФЛ — на 36 млрд рублей, или 4%. Рекордный провал — на 44%, или 888 млрд рублей — бюджет зафиксировал по утилизационному сбору.
Экономика уже давно в рецессии — такого падения налогооблагаемой базы даже в условиях стагнации (тем более — роста ВВП) быть не может!
Вячеслав Ширяев, Telegram