Российский бюджет рушится 1 Вячеслав Ширяев

30.11.2025, 20:07

3,092

Обрушился сбор всех налогов.

Минфин РФ не может выполнить план ни по одной статье, причем отрыв от плана составляет 4-44%. Скорость снижения объема сборов нарастает, и это говорит о совершенно неадекватном планировании доходной части на следующий год!

За 10 месяцев нынешнего года сборы нефтегазовых налогов недотянули до изначальных расчетов Минфина на 2,28 трлн.руб (21%). Поступления ввозного НДС оказались меньше плана на 1,316 трнл.руб, или 24%. План по ввозным пошлинам был провален на 269 млрд рублей, или 19%, а по ввозным акцизам — на 59 млрд рублей, или 24%. Поступления налога на прибыль оказались меньше заложенного в закон о бюджете уровня на 160 млрд рублей, или 4%; НДФЛ — на 36 млрд рублей, или 4%. Рекордный провал — на 44%, или 888 млрд рублей — бюджет зафиксировал по утилизационному сбору.

Экономика уже давно в рецессии — такого падения налогооблагаемой базы даже в условиях стагнации (тем более — роста ВВП) быть не может!

Вячеслав Ширяев, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com