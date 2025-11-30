Литва обратилась к Еврокомиссии из-за застрявших в Беларуси фур
- 30.11.2025, 20:20
- 2,040
Вильнюс призвал Брюссель вмешаться.
Министры иностранных дел и транспорта Литвы Кястутис Будрис и Юрас Таминскас обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с литовскими грузовиками, которые уже несколько месяцев не могут покинуть территорию Беларуси.
В письме, направленном еврокомиссарам Кайе Каллас и Апостолосу Дзидзикостасу, литовская сторона просит подготовить единую стратегию Евросоюза относительно помощи европейским перевозчикам, оказавшимся заблокированными в Беларуси, а также выработать меры по усилению безопасности на границе, где фиксируется активное использование контрабандных беспилотников и воздушных шаров. Об этом сообщает LRT со ссылкой на агентство BNS.
Литва требует от ЕС добиться полного и безусловного освобождения всех европейских перевозчиков и их имущества, которые, согласно Вильнюсу, удерживаются белорусской стороной незаконно.
Кроме того, Еврокомиссию призывают поддержать введение нового пакета санкций против Беларуси – в том числе против должностных лиц, причастных к запуску воздушных шаров с контрабандой.
Ситуация с заблокированными фурами на территории Беларуси возникла после того, как Литва закрыла границу с Беларусью из-за массового запуска воздушных шаров с контрабандными сигаретами, что вызвало сбои в работе вильнюсского аэропорта. В ответ белорусские власти заблокировали выезд литовских фур.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщала, что в Беларуси остались около 280 грузовиков, но ассоциация Linava утверждает, что количество литовских транспортных средств может достигать четырех тысяч, из них 1,25 тысячи – тягачи. Компании уже получили предупреждения от белорусских властей, что через четыре месяца стоянки транспорт может быть конфискован.