Литва обратилась к Еврокомиссии из-за застрявших в Беларуси фур 30.11.2025, 20:20

2,040

Вильнюс призвал Брюссель вмешаться.

Министры иностранных дел и транспорта Литвы Кястутис Будрис и Юрас Таминскас обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с литовскими грузовиками, которые уже несколько месяцев не могут покинуть территорию Беларуси.

В письме, направленном еврокомиссарам Кайе Каллас и Апостолосу Дзидзикостасу, литовская сторона просит подготовить единую стратегию Евросоюза относительно помощи европейским перевозчикам, оказавшимся заблокированными в Беларуси, а также выработать меры по усилению безопасности на границе, где фиксируется активное использование контрабандных беспилотников и воздушных шаров. Об этом сообщает LRT со ссылкой на агентство BNS.

Литва требует от ЕС добиться полного и безусловного освобождения всех европейских перевозчиков и их имущества, которые, согласно Вильнюсу, удерживаются белорусской стороной незаконно.

Кроме того, Еврокомиссию призывают поддержать введение нового пакета санкций против Беларуси – в том числе против должностных лиц, причастных к запуску воздушных шаров с контрабандой.

Ситуация с заблокированными фурами на территории Беларуси возникла после того, как Литва закрыла границу с Беларусью из-за массового запуска воздушных шаров с контрабандными сигаретами, что вызвало сбои в работе вильнюсского аэропорта. В ответ белорусские власти заблокировали выезд литовских фур.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщала, что в Беларуси остались около 280 грузовиков, но ассоциация Linava утверждает, что количество литовских транспортных средств может достигать четырех тысяч, из них 1,25 тысячи – тягачи. Компании уже получили предупреждения от белорусских властей, что через четыре месяца стоянки транспорт может быть конфискован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com