«Тунеядские» жировки породили волну недовольства 2 30.11.2025, 20:43

1,582

Белорусы до сих пор их обсуждают.

С октября белорусы начали получать «письма счастья» — счета с повышенными тарифами для тех, кого внесли в список «не занятых в экономике».

В соцсетях жители делятся своими счетами: 200–350 рублей за стандартное жильё уже стало нормой. Есть и рекорды — 1624 рубля за однокомнатную квартиру, пишет BG.

Для многих это 15–20% средней зарплаты, а для тех, кто живёт на подработки, переводы из-за границы или пенсии, нагрузка ещё выше. Отмечается, что рост начислений связан не только с повышением тарифа, но и с накопленными непереданными показаниями счетчиков, что может увеличить итоговую сумму в несколько раз.

На первый взгляд, цифры не кажутся такими уж огромными: если перевести квартплату «тунеядца» в Беларуси по текущему курсу, она номинально ниже, чем в Берлине или Варшаве. Но есть главное «но». В той же Варшаве коммунальные платежи съедают около 17,6% средней чистой зарплаты, при этом сами доходы в разы выше белорусских.

В Беларуси 300–400 рублей составляют примерно те же 15–20% средней зарплаты, но «тунеядцы» — это часто люди с доходом ниже среднего: временно безработные, самозанятые, сезонные работники, мигранты, которые платят налоги за границей и переводят деньги домой с уже «урезанной» зарплаты.

К тому же в странах с развитой социальной поддержкой, таких как Германия или Польша, высокие тарифы компенсируются льготами, пособиями и субсидиями, так что люди не оказываются в нищете. В Беларуси же полный тариф включили выборочно — для тех, кого государство само назвало «не занятыми в экономике», часто по формальным признакам.

Власти объясняют изменения «приведением к европейским стандартам»: те, кто не участвует в формировании бюджета через налоги, должны платить «экономически обоснованный» тариф без субсидий.

На практике это выглядит как карательный налог на нелояльность и инструмент давления: высокие счета получают те, кто уехал, работает на зарубежных рынках, ведёт фриланс или живёт «не так», как требует государство.

