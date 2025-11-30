закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 21:19
Зеленский: Важные дни, многое может измениться

  • 30.11.2025, 20:53
  • 1,756
Зеленский: Важные дни, многое может измениться
Владимир Зеленский

Президент Украины поговорил с генсеком НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте и анонсировал предстоящие переговоры с ним в ближайшие дни.

Об этом глава государства написал в соцсети Х в воскресенье.

На фоне активизации переговоров о завершении войны Зеленский отметил тесную координацию с генсеком НАТО.

«Говорил с Марком Рютте, и будем говорить ещё в эти дни. Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнёров чрезвычайно эффективными будут именно совместные меры, совместные позиции», — написал Зеленский.

Напомним, в воскресенье в США проходят переговоры между украинской и американской делегациями по урегулированию российско-украинской войны.

