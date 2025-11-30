NYT: Зумеры выбирают секонд-хенд 30.11.2025, 21:11

Фото: The New York Times

Старые вещи снова в моде.

В этом году многие зумеры предпочитают не стоять в очередях в крупных магазинах и не искать подарки в люксовых бутиках. Вместо этого они отправляются в секонд-хенды, комиссионки и используют приложения для перепродажи. По данным eBay, около 86% представителей поколения 13–28 лет планируют покупать подержанные подарки чаще, чем раньше, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Главная причина — экономия: расходы на праздники у зумеров ожидаются на 23% ниже, чем в прошлом году. Но не только деньги играют роль. Молодые покупатели ищут уникальные вещи с характером, истории, которых не найти на полках обычного магазина. Социальные сети и пандемия ускорили этот тренд. Зумеры начали ценить устойчивость, ностальгию и возможность проводить время офлайн, находя радость в охоте за необычными находками. Старые вещи снова в моде. одежда и аксессуары начала 2000-х вызывают особый интерес.

Для многих этот подход стал образом жизни. Некоторые зумеры покупают подержанные подарки, упаковку, а даже планируют использовать секонд-хенд для свадеб.

При этом классические распродажи «Черной пятницы» часто оказываются переоцененными: меньше 1% предложений соответствуют реальной скидке, отмечают эксперты. Поэтому зумеры выбирают не только экономию, но и осознанность, уникальность и удовольствие от поиска — своего рода праздник с историей и характером.

Зумеры доказывают, что «чужое добро» может стать настоящим сокровищем для праздника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com