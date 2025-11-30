Американский конгрессмен раскритиковали позицию Трампа по Украине 3 30.11.2025, 21:19

Конгрессмен Дон Бейкон

В отношениях с Путиным Белому дому нужна моральная ясность.

Конгрессмен Дон Бейкон (республиканец от штата Небраска) призвал администрацию президента США Дональда Трампа переориентировать свои усилия на защиту суверенитета Украины во время мирных переговоров с Россией, передает Politico.

По его словам, Белый дом посылает «противоречивые сигналы» относительно текущих переговоров с российскими и украинскими чиновниками, ведь двухпартийная критика начального 28-пунктного «мирного плана» становится всё больше.

«Я хотел бы, чтобы президент был более решительным защитником свободной страны, суверенной Украины, которая стремится к демократии, хочет быть нашим союзником, и имел немного более чёткое представление о том, кто такой Путин, что Путин является захватчиком. Он диктатор. Он убил всех своих оппонентов. Но я просто не вижу такой моральной чёткости со стороны Белого дома», — отметил Бейкон во время интервью в программе ABC «This Week» с Джонатаном Карлом.

В Politico напомнили, что первоначальный «мирный план» США, который Бейкон назвал «документом о капитуляции», повторял много ключевых требований Кремля, среди которых территориальные уступки со стороны Украины и ограничения размера её армии.

