Российские СМИ молчат о взрыве ракеты в Оренбургской области 4 30.11.2025, 22:04

2,128

Фото: The Insider

Фиолетовый дым, который видели очевидцы, может оказаться крайне токсичным.

В крупнейших российских СМИ за двое суток не появилось ни одной новости об инциденте на базе стратегических ракетных войск Домбаровский в населенном пункте Ясный (Оренбургская область). Ничего не публиковали и местные СМИ — кроме одной первой заметки о том, что очевидцы увидели странный фиолетовый дым, пишет The Insider.

28 ноября на полигоне в районе Ясного, где размещены новейшие комплексы «Авангард», произошла авария — после запуска ракета перевернулась и направилась к земле, а потом взорвалась. Было опубликовано видео полета ракеты, ее падения и взрыва. Как сообщал The Insider со ссылкой на спутниковые снимки, площадь возгорания на земле составила 40 гектаров.

Пока доподлинно не ясно, какая именно ракета упала и впоследствии взорвалась. Опрошенные The Insider эксперты склоняются к тому, что это была ракета «Сармат», а не УР-100 с блоком «Авангард», однако точных сведений все еще нет.

Фиолетовый дым может оказаться крайне токсичным, пояснил The Insider аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин. По его словам, мог быть выброс тетраоксида диазота, который используется в ракетах на жидкостном топливе. В России его принято называть амилом, он используется в качестве окислителя с гидразином. Это самовоспламеняющаяся пара, которая хранится при комнатной температуре и горит при контакте друг с другом.

Тетраоксид диазота — токсичное и крайне опасное химическое вещество. При контакте с воздухом оно частично распадается на буро-коричневый газ NO₂. Именно поэтому облака при выбросе тетраоксида диазота обычно рыже-коричневые или фиолетово-бурые.

Однако в крупных российских СМИ о взрыве не появилось ни одного сообщения. РИА «Новости» опубликовали лишь одну заметку под заголовком «Песков заявил, что не видел сообщений о якобы взрыве ракеты в Оренбуржье». ТАСС не опубликовало ни одной новости. «Газета.ру» опубликовала то же заявление Пескова. «Лента.ру» опубликовала только заявление Пескова.

«Комсомольская правда — Оренбург» не опубликовала ничего. Фактически из местных медиа две новости опубликовал только «Урал56.Ру» — заметку о непонятном дыме, а также комментарий Единой дежурной диспетчерской службы, которая сообщила, что «эвакуировать жителей Ясного из-за непонятного дыма не будут».

В правительстве Оренбургской области журналистам издания сообщили, что информации по эвакуации населения нет. По поводу других вопросов рекомендовали обратиться в Минобороны.

