CNN: Мадуро согласился на отставку 7 30.11.2025, 22:19

Николас Мадуро

США требуют, чтобы диктатор немедленно покинул пост.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро готов уйти в отставку, но не раньше, чем через 18 месяцев. Белый дом со своей стороны настаивает, чтобы союзник российского диктатора Владимира Путина немедленно покинул пост лидера Венесуэлы.

Об этом сообщает CNN.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по ряду каналов. Обсуждения продолжаются, сообщили собеседники в администрации США.

Сам Мадуро во время предыдущих переговоров с США сигнализировал о готовности мирно покинуть пост лидера Венесуэлы. Однако есть нюанс: он готов сделать это только через 18 месяцев, что не устраивает Соединенные Штаты.

Белый дом требует от диктатора немедленной отставки, хотя сначала некоторые чиновники продвигали мнение, что предложенный Каракасом вариант может быть значительно лучше для обеих сторон.

«Хотя некоторые американские чиновники считали, что это может быть решением, Белый дом в конце концов пришел к выводу, что поддержит только план, который предусматривает немедленную отставку Мадуро», - отмечает издание.

