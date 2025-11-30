Завтра в Беларуси подорожают сигареты 1 30.11.2025, 22:35

Сразу 50 марок.

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси утвердило максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые вступят в силу уже завтра. Так, с 1 декабря в республике подорожают сразу 50 марок разных производителей. При этом за некоторые из них придётся заплатить сразу на 20-30 копеек больше.

В целом, почти все табачные компании повысят стоимость таких марок как Pall Mall, Kent, Rothmans и Lucky Strike. В большинстве случаев они станут дороже на 20 копеек.

Только Kent Crystal Blue прибавит 30 копеек. На 20 копеек станет дороже и Dunhill.

Только ООО «Интер Тобакко» не поднимает цены на свою продукцию, хотя они и так считаются у курильщиков небольшими – не выше, чем Br4,1.

