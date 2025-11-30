«Высокомерие Путина может стать его крахом» 30.11.2025, 22:46

Дэниел Фрид

Трамп уже начал оказывать давление на Россию.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил экс-координатор санкционной политики Госдепа США, бывший американский посол в Польше, эксперт аналитического центра Atlantic Council Дэниел Фрид.

— Недавно вы говорили, что высокомерие Владимира Путина может стать его крахом.

— Я имел в виду, что президент Трамп хочет положить конец войне. Он хочет заключить сделку. Путин не идет на сотрудничество. Украинцы решили сотрудничать. Итак, вопрос в том, решит ли Трамп, что проблема действительно в Путине, и окажет ли давление на Россию? Трамп уже очень близко подошел к этому и начал оказывать давление на Россию. Если Путин сохранит свою высокомерную позицию и требования, превышающие возможности России выиграть войну на поле боя, Трамп может выступить против него. Это возможно. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что высокомерие Путина может стать его крахом. Путин может заключить сделку, которая предоставит России значительную часть украинской территории, но Путину этого мало. Он хочет все. И этот максимализм может стать для него главной ошибкой, если оттолкнет Трампа.

— Гордыня Путина — наш лучший союзник?

— Так и может оказаться. Сталин однажды сказал о Гитлере: «Проблема Гитлера в том, что он никогда не знает, когда остановиться». Путин немного Сталин, но он также немного Гитлер. Он не знает, когда остановиться.

— ...а в Финляндии Сталин знал, когда остановиться.

— Думаю, Сталин, по крайней мере, иногда останавливался, когда ему противодействовали.

