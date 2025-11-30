закрыть
1 декабря 2025, понедельник
  • 30.11.2025, 23:25
  • 1,634
Севастополь оказался под массовой атакой украинских БПЛА

В городе работает ПВО.

Российские системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников, которые летят в сторону Севастополя. По предварительным данным, большое количество дронов заходят с юго-западной стороны.

Ряд Telegram-каналов сообщают о массированной атаке украинских БПЛА на Севастополь. Противовоздушная оборона россиян продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины.

Информацию подтвердили на канале «Оперативний ЗСУ», где говорится о взрывах и работе систем ПВО в самом городе и окрестностях.

По информации «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, военные отражают атаку ВСУ, и все службы приведены в состояние боевой готовности.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — пишет гауляйтер в соцсетях.

