Делегация США приедет в Украину обсуждать сделку по БПЛА
- 4.11.2025, 2:18
Визит состоится на следующей недели.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге о приезде в страну на следующей неделе делегации из США.
Политик уточнил, что речь идет о «дрон-deal». Он отметил готовность Украины экспортировать оружие, в частности морские дроны. При этом часть вооружений страна оставит для собственных нужд.
По мнению Зеленского, партнеры должны финансировать производство оружия в стране, а готовую продукцию справедливо делить пополам.
Глава государства также рассказал о планах выпускать 600-800 дронов-перехватчиков в сутки до конца этой осени. А «экспортными столицами» оборонного производства Украины назвал Берлин и Копенгаген.