Делегация США приедет в Украину обсуждать сделку по БПЛА 4.11.2025, 2:18

Визит состоится на следующей недели.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге о приезде в страну на следующей неделе делегации из США.

Политик уточнил, что речь идет о «дрон-deal». Он отметил готовность Украины экспортировать оружие, в частности морские дроны. При этом часть вооружений страна оставит для собственных нужд.

По мнению Зеленского, партнеры должны финансировать производство оружия в стране, а готовую продукцию справедливо делить пополам.

Глава государства также рассказал о планах выпускать 600-800 дронов-перехватчиков в сутки до конца этой осени. А «экспортными столицами» оборонного производства Украины назвал Берлин и Копенгаген.

