Посол США при НАТО впервые посетил Украину 4.11.2025, 6:28

Мэттью Уитакер

Мэттью Уитакер провел встречу главой минобороны Украины.

Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер совершил первый визит в Украину во главе делегации Североатлантического Альянса. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи.

«Основное внимание уделили инновациям и защите украинского неба от вражеских дронов и ракет», – рассказал чиновник.

По его словам, главной темой встречи были потребности Украины на ближайшую зиму – Генеральный штаб ВСУ и Главное управление разведки «предоставили содержательные доклады для партнеров».

Украинская сторона подчеркнула коллегам необходимость в средствах противовоздушной обороны и построении эшелонированной защиты: речь идет о ракетах, перехватчиках и радарах.

«Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и готова делиться опытом в построении противовоздушной защиты с государствами-союзниками. Свободное небо должно быть надежно защищено от вражеской агрессии», – подытожил Шмыгаль.

