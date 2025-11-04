ВСУ атаковали российские НПЗ и нефтехимзавод
- 4.11.2025, 8:04
Взрывы прогремели в Башкортостане и Нижегородской области.
В ночь с 3 на 4 ноября в городе Кстово (Нижегородская область, РФ) прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили о пожаре на территории НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», пишет New Voice.
Данный НПЗ расположен на расстоянии около 800 километров от украинской границы и уже неоднократно подвергался атаками дальнобойных дронов.
Как отмечают сотрудники Росавиации, также приостановлена работа аэропорт в Нижнем Новгороде.
Как сообщает проект Exilenova+, позднее были зафиксированы взрывы на нефтехимическом заводе в городе Стерлитамак (Башкортостан).
При этом местные власти изначально отрицали атаку на предприятие и утверждают, что «в одном из цехов водоочистки произошел взрыв». Кроме того, по предварительной информации, частично обрушилось помещение. В момент происшествия в цехе находились пять человек, подытожили чиновники.
Однако позднее главе Башкортостана Радию Хабирову пришлось признать факт атаки дронов по заводу. Тем не менее, он утверждал, что «оба беспилотника оказались сбиты» и говорил, что «предприятие работает в штатном режиме».