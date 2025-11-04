Атака СБУ на Туапсе: в Черном море обнаружен разлив нефти 4.11.2025, 8:12

Украинские военные атаковали танкеры.

Атака Вооруженных сил Украины на Туапсинский нефтяной терминал привела к разливу нефти. К такому выводу пришла BBC на основе анализа спутниковых снимков NASA, проведенного после удара по объекту в ночь на 2 ноября. Нефтяное пятно, согласно снимкам, растянулось примерно на 3,6 километра от терминала.

Через Туапсинский нефтяной терминал, расположенный в 8 километрах от порта Туапсе, на экспорт отправляются нефтепродукты Туапсинского НПЗ и самарской группы НПЗ «Роснефти». В январе–сентябре общий объем поставок составил 7,1 млн тонн, пишет Reuters. Оперативный штаб Краснодарского края после атаки подтвердил повреждения инфраструктуры терминала и двух иностранных судов.

Это не первый случай разлива нефти в Черном море за последнее время. 15 декабря 2024 года после крушения танкеров в Керченском проливе в акваторию попало не менее 4000 тонн мазута.

Ликвидация последствий того разлива продолжается до сих пор. Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявлял, что работы по очистке побережья планируется завершить к маю 2026 года. Однако эксперты выражали сомнения в этих сроках: представитель Всероссийского общества охраны природы Сергей Остах оценивал период полной ликвидации последствий минимум в три года, а член комиссии по экологии Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев утверждал, что на восстановление черноморского побережья может потребоваться от пяти до десяти лет. Росприроднадзор летом констатировал, что полностью собрать разлившееся топливо невозможно.

