Литва перехватила дрон из Беларуси

Литва перехватила дрон из Беларуси1
- 4.11.2025, 8:25
В граничащем с Беларусью Шальчининкском районе перехвачен беспилотный летательный аппарат с контрабандой, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).
К дрону был прикреплен пакет с 750 пачками белорусских сигарет стоимостью почти 4 тыс. евро, отмечает погранслужба.
По данным СОГГ, с начала года в Литве перехвачен 51 дрон с белорусскими сигаретами. За 2024 год литовские пограничники перехватили 54 таких БПЛА.
Напомним, все пункты пропуска на белорусско-литовской границе будут закрыты в течение месяца — такое решение принято на заседании правительства балтийской страны 29 октября в связи с массовыми залетами из Беларуси метеозондов с контрабандными сигаретами. Возможно продление ограничений после 30 ноября.