закрыть
4 ноября 2025, вторник, 9:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва перехватила дрон из Беларуси

1
  • 4.11.2025, 8:25
  • 1,892
Литва перехватила дрон из Беларуси
Фото: vsat.lrv.lt

К дрону был прикреплен пакет с 750 пачками белорусских сигарет.

В граничащем с Беларусью Шальчининкском районе перехвачен беспилотный летательный аппарат с контрабандой, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).

К дрону был прикреплен пакет с 750 пачками белорусских сигарет стоимостью почти 4 тыс. евро, отмечает погранслужба.

По данным СОГГ, с начала года в Литве перехвачен 51 дрон с белорусскими сигаретами. За 2024 год литовские пограничники перехватили 54 таких БПЛА.

Напомним, все пункты пропуска на белорусско-литовской границе будут закрыты в течение месяца — такое решение принято на заседании правительства балтийской страны 29 октября в связи с массовыми залетами из Беларуси метеозондов с контрабандными сигаретами. Возможно продление ограничений после 30 ноября.

Фото: vsat.lrv.lt
Фото: vsat.lrv.lt
Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип