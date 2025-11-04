Литва перехватила дрон из Беларуси 1 4.11.2025, 8:25

К дрону был прикреплен пакет с 750 пачками белорусских сигарет.

В граничащем с Беларусью Шальчининкском районе перехвачен беспилотный летательный аппарат с контрабандой, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).

К дрону был прикреплен пакет с 750 пачками белорусских сигарет стоимостью почти 4 тыс. евро, отмечает погранслужба.

По данным СОГГ, с начала года в Литве перехвачен 51 дрон с белорусскими сигаретами. За 2024 год литовские пограничники перехватили 54 таких БПЛА.

Напомним, все пункты пропуска на белорусско-литовской границе будут закрыты в течение месяца — такое решение принято на заседании правительства балтийской страны 29 октября в связи с массовыми залетами из Беларуси метеозондов с контрабандными сигаретами. Возможно продление ограничений после 30 ноября.

