Лукашенко показал себя трусом 7 4.11.2025, 8:29

Фото: AFP

Правитель живет в страхе.

Лукашенко пытается сформировать вокруг себя образ «мачо», однако белорусский диктатор — обычный трус. Диктатор регулярно озвучивает своих страхи потерять власть, вспоминая своих свергнутых друзей — Муаммара Каддафи и Садамма Хусейна. Откуда берут корни фобии диктатора?

Telegram-канал «Ник и Майк» писал, что многие фобии белорусского диктатора связаны с детскими страхами-

— В детстве было много издевательств, конечно. Поговаривают, иногда приходилось даже прятаться на деревьях. В деревне его недолюбливали. Даже не всегда сразу брали играть в футбол. Но Лукашенко был уперт и дожидался момента вступить в игру, когда уходил кто-то из старших или еще что-нибудь приключалось с основными игрокам.

Многие из сегодняшних фобий Лукашенко — из детства.

Также «Ник и Майк» рассказывал показательную историю из 90-х, которая прекрасно характеризует диктатора:

— Ночевал Лукашенко с членами своего штаба в гостинице «Юбилейной». Так вот, он настолько боялся, что его могут пристрелить (паранойя, с которой человек живет), что спал под кроватью. В самом прямом смысле этого слова: кидал на пол одеяло и спал прямо на нем. Благо было лето и жара. Вот такой «крепкий орешек».

История подтверждена несколькими очевидцами событий.

