Названы следующие цели Путина

И они вовсе не в ЕС.

Путин может устроить дестабилизацию в Армении и Казахстане, считают президент и старший научный сотрудник Йорктаунского института Сет Кроспи и Джозеф Эпштейн. Их мнение опубликовало 3 ноября издание The Washington Post.

Свой материал авторы начали с заявления, что «Путин направляется к следующей остановке». Они считают, что повторить в других странах полномасштабное вторжение, как в Украине, Россия не в состоянии, но она может прибегнуть к скрытым кампаниям влияния, дезинформации, дестабилизации и даже военным и разведывательным операциям.

«Тревожные сигналы» появляются в Казахстане и Армении, бывших республиках Советского Союза, пишут Кроспи и Эпштейн. Они считают, что Москва в последние месяцы активизировала усилия по дестабилизации этих стран.

В публикации обращается внимание, что на севере Казахстана, где проживают преимущественно россияне, российские спецслужбы пытались спровоцировать беспорядки, а в Армении против правительства выступила церковь, которую обвиняли в связях с разведкой РФ. Кроме того, в Армении арестовали прокремлевского бизнесмена в рамках дела о подготовке государственного переворота.

Происходящее напоминает авторам The Washington Post стратегию РФ по отношению к Украине: разжигать недовольство в русскоязычных регионах, финансировать дружественных олигархов (в пример приводится экс-нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук) и привлекать на свою сторону местную православную церковь.

Казахстан «особенно уязвим» перед Россией, считают эксперты. Они напоминают, что армия Казахстана «слабее украинской», а российско-казахстанская граница длиной 7,4 тыс. км «практически не защищена».

Кроспи и Эпштейн сомневаются, что Путин нанесет удар по Казахстану, но уверены, что глава Кремля может для этого «подготовить почву», и заявляют, что «лучшая защита Казахстана» – связать себя с Китаем, Турцией, Соединенными Штатами и Евросоюзом, повысив политическую и экономическую цену агрессии.

Российские политики и эксперты, в том числе сам Путин, ранее высказывались о Казахстане как стране, у которой «никогда не было государственности», а российские пропагандисты регулярно обвиняют власти Казахстана в «русофобии» и призывают к защите этнических россиян, как это ранее было в отношении украинских Крыма и Донбасса, предупреждают Кроспи и Эпштейн.

Что касается Армении, то, по их мнению, Москва заинтересована в срыве подписанного при участии США мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Причина – вернуть рычаги влияния на «Средний коридор» – торговый путь, соединяющий Азию и Европу в обход России и Ирана. В публикации также констатируется, что сейчас и «Грузия склоняется в сторону России».

