Лукашенко сам себе противоречит 4.11.2025, 9:06

1,566

Диктатор сам уничтожил «многовекторность», которую так восхвалял.

Многовекторная политика Беларуси за долгие годы уже стала своеобразным символом нашего государства, утверждает лукашенковская пропаганда на фоне фактической блокады границ с четырьмя соседями из пяти, пишет «Салiдарнасць».

В подтверждение этого провластное агентство БЕЛТА опубликовало очередную статью о том, как Лукашенко в который раз «отводил от пропасти» наше «молодое и суверенное государство».

На этот раз речь идет о событиях 15-летней давности — во времена, когда та самая многовекторность приумножилась западным и заокеанским направлениями.

В самой публикации сразу же бросается в глаза набор подзаголовков, который красноречиво свидетельствует об особенностях отношений с «главным партнером».

Первым пунктом идет рассказ о том, «как возник конфликт между Беларусью и Россией». Следом — вытекающие из него истории о завязывании контактов с Венесуэлой и Бразилией. Отдельный эпизод посвящен выстраиванию отношений с Китаем. А потом снова незадача: «Как Беларусь преодолевала разногласия с Россией».

И в конце авторы статьи поделились версией, в «чьи сети могла угодить наша страна, будь хотя бы на каплю менее осмотрительной», рассказав о проводимой в те годы политике Евросоюза в отношении Беларуси.

«Многовекторность — это один из способов обеспечить независимость и экономический суверенитет», — утверждается в статье. И там же приводится красноречивый пример:

В 2010 году диверсификация была далеко не новым понятием для Беларуси. С 80-85% экспорта в пользу России в начале 90-х годов страна перешла к 32% в 2009 году. Соответственно, с нескольких процентов до 44% в белорусском экспорте увеличилась доля Евросоюза.

В момент этой впечатляющей смены вектора в торговле и могло случиться то самое «попадание в сети», утверждает пропаганда: «На фоне разногласий с Россией, которые с течением времени переросли в газовую войну, в Минск — совпадение это или нет — стали все чаще заглядывать западные соседи. И не только соседи».

А причиной всему — президентские выборы в декабре 2010-го. В публикации подробно рассказывается о визитах западных политиков в Беларусь — от президента Литвы Дали Грибаускайте до глав МИД Польши и Германии, суливших миллиарды евро поддержки за возможность «использовать нашу страну в своих целях».

Отдельной строкой в статье идет рассказ о зачастивших в Беларусь в те дни западных журналистах, которые «как будто мягко прощупывали почву»: «Может быть, для Беларуси настало время развернуться на 180 градусов и встать на путь европейской интеграции?».

Но «поймать Александра Лукашенко на крючок им никак не удавалось»: «Глава государства подчеркивал, что большая политика не терпит резких разворотов. Да и кто в Европе ждет Беларусь?»

А коварные журналисты не отставали: «Беларусь — все-таки страна европейская…» И Лукашенко «снова был категоричен», заявляя, что «не может проводить политику в интересах каких-либо групп или кланов — только в интересах собственного белорусского народа».

Оглядываясь на произошедшее за эти пятнадцать лет, особенно — за последнюю пятилетку, нужно признать то, каким наивным был расчет на полную смену вектора Беларусью под руководством Лукашенко.

Но это не лишает нас возможности и необходимости подбить цену его «ненаклоняемости». Сегодня сам он раз за разом говорит о самой главной проблеме — проседании российского рынка, который становится все более закрытым для белорусских товаров.

И это при том, что уровень привязки к экономике России стремительно приближается к тем самым 80-85% из первой половины 90-х, о которых вспоминает сегодня пропаганда. О том, на каких позициях сегодня торговля с ЕС, неловко и вспоминать.

Более того, поборник «жизни в дружбе со всеми соседями» сегодня добивает остатки отношений с ними со рвением, достойным иного применения.

При этом, на продукции БЕЛАЗа сегодня наживается старший сын Лукашенко и его окружение. Сам правитель без лишней стеснительности возит на смотрины к китайским инвесторам приближенных ко дворцу бизнесменов. Что там было о группах и кланах?

