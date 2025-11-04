закрыть
4 ноября 2025, вторник, 9:22
В оккупированном Севастополе горел российский корабль

  • 4.11.2025, 9:12
В оккупированном Севастополе горел российский корабль

После атаки ГУР на Крым.

В понедельник, 3 ноября, в Севастополе горел российский малый противолодочный корабль проекта 1124-М «Альбатрос-М» из состава Черноморского флота РФ, сообщает «Крымский ветер».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 ноября, однако идентифицировать корабль удалось не сразу из-за закрытой маскировочными сетями надстройки.

«Подписчики сообщили, что это МПК проекта 1124-М «Альбатрос-М», — говорится в сообщении.

В составе ЧФ РФ четыре таких корабля 1982−89 годов постройки — «Муромец», «Суздалец», «Касимов» и «Ейск».

Два из них эвакуированы в 2024 году на Новороссийскую военно-морскую базу и два остались в Севастополе, уточняет Telegram-канал.

В ночь на воскресенье, 2 ноября, бойцы Главного управления разведки уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

