закрыть
4 ноября 2025, вторник, 9:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе Польши и Беларуси — коллапс

  • 4.11.2025, 9:27
  • 1,098
На границе Польши и Беларуси — коллапс
иллюстративное фото

На пересечение уходит трое суток.

Выезда в ЕС в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе на 8.00 4 ноября ждут 2690 легковых автомобилей и 150 автобусов. Об этом говорят данные мониторинга Госпогранкомитета.

Как следует из данных «Белтаможсервиса», от момента регистрации в электронной очереди до вызова в пункт пропуска «Брест» проходит более трех суток. Утром 4 ноября на погранпереходе принимали автомобили, которые оформились в зоне ожидания поздним вечером 31 октября.

В пункте пропуска «Козловичи» в очереди на выезд стоит 1780 грузовиков.

На белорусско-латвийской границе в пункте «Григоровщина» стоят 485 грузовиков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип