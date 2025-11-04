На границе Польши и Беларуси — коллапс 4.11.2025, 9:27

1,098

иллюстративное фото

На пересечение уходит трое суток.

Выезда в ЕС в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе на 8.00 4 ноября ждут 2690 легковых автомобилей и 150 автобусов. Об этом говорят данные мониторинга Госпогранкомитета.

Как следует из данных «Белтаможсервиса», от момента регистрации в электронной очереди до вызова в пункт пропуска «Брест» проходит более трех суток. Утром 4 ноября на погранпереходе принимали автомобили, которые оформились в зоне ожидания поздним вечером 31 октября.

В пункте пропуска «Козловичи» в очереди на выезд стоит 1780 грузовиков.

На белорусско-латвийской границе в пункте «Григоровщина» стоят 485 грузовиков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com