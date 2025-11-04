«Маразм будет только крепчать» 4.11.2025, 9:45

Заграничные командировки госслужащим нужно согласовывать с КГБ.

Представитель Белоруского конгресса демократических профсоюзов сообщил «Салідарнасці», что обнаружил в положении «О служебных командировках за границу», которое недавно утвердил Александр Лукашенко, весьма характерный 9-й пункт.

«Направление в командировки для участия в мероприятиях, организуемых (проводимых) и (или) финансируемых при участии общественных организаций иностранного государства и (или) международных неправительственных организаций, с которыми Республика Беларусь не сотрудничает, осуществляется по согласованию с Комитетом государственной безопасности.

Соответствующий запрос направляется заинтересованным государственным органом (государственной организацией) в Комитет государственной безопасности до внесения предложения о командировании должностному лицу (органу), уполномоченному принимать решение (давать согласие) о направлении в командировку.

Запрос должен содержать сведения о командируемых, государстве, сроках, цели и основаниях командировки, источнике ее финансирования, иных существенных условиях командирования, включая планы и списки участников встреч и переговоров с указанием международных организаций, организаций иностранных государств, физических лиц, а также перечни вопросов, подлежащих решению или обсуждению».

Это превращает загранкомандировку в настоящий квест. Предположим, вы получили приглашение на конференцию. Что нужно сделать, чтобы КГБ согласовал поездку:

1. Выяснить источники финансирования мероприятия, на которое едешь, что уже само по себе задача крайне непростая. К примеру, в приглашениях на конференции подобная информация, как правило, не указывается. А соответствующий запрос, скорее всего, вызовет у организаторов, как минимум, недоумение.

2. Если все-таки каким-то образом удастся добыть сведения об источниках финансирования, предстоит установить: сотрудничает с данными общественными организациями Республика Беларусь или нет?

3. Заполучить «планы и списки участников» конференции.

Чтобы решить эти задачи, нужно самому обладать навыками Джеймса Бонда.

Пока это положение касается «государственных, правительственных и парламентских делегаций Республики Беларусь, работников государственных органов (государственных организаций)». Но остальным обольщаться тоже не стоит.

Спецслужбы стремятся максимально расширить свои полномочия. Поэтому следующим шагом может стать согласование в КГБ всех загранкомандировок независимо от статуса организации – чтобы минимизировать «тлетворное влияние Запада» на граждан Беларуси и возможности их вербовки агентами ЦРУ, Моссад и японской разведки.

Применение очередной практики времен СССР намекает, что может быть востребован и другой советский опыт. Например, выездные визы.

В СССР любую свою поездку за рубеж, даже на отдых и даже в дружественные страны, нужно было согласовывать с «компетентными органами». Процесс получения выездной визы включал рассмотрение кандидата в профсоюзных и партийных организациях, а также проверку со стороны КГБ и МВД.

Так что, нынешним властям еще есть к чему стремиться. При нынешней власти маразм будет только крепчать.

