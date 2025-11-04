закрыть
В Беларуси решили ужесточить популярный налог

  • 4.11.2025, 10:15
  • 1,244
Кто может под него попасть.

В Беларуси могут ужесточить налог на определённые виды финансовых и материальных поступлений.

Это предусмотрено законопроектом изменений в Налоговый кодекс, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, заметил сайт tochka.by.

Речь идёт о налоге на подарки. На данный момент подарки на сумму до Br11,516 тыс. не облагаются налогом. Теперь же эту сумму хотят сократить до Br6 тыс.

Если же за год получено больше, то с суммы превышения нужно уплатить налог 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам года.

Впрочем, если речь идёт о близких родственниках, которые одолжили деньги, и они указаны в декларации о доходах и имуществе, то с этой суммы платить ничего не нужно. Причём лимитов в этом случае нет.

