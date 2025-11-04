Один из самых редких пингвинов в мире удивил ученых 4.11.2025, 10:27

Фото: Lei Zhu NZ / Shutterstock

Это позволит спасти вымирающих птиц.

Исследователи только что обнаружили, что один из самых редких пингвинов в мире на самом деле представляет собой три подвида – ранее ученые не подозревали этого. Считается, что новые данные могут позволить спасти птиц от вымирания.

Пингвины хойхо (Megadyptes antipodes) обитают исключительно на материковой части Новой Зеландии, а также на островах Эндерби и Кэмпбелл и являются довольно любопытными птицами: их ярко-оранжевые глаза невозможно не заметить, а поразительный крик ни с чем не спутать. Птицы также устраивают свои гнезда под густой растительностью, что также необычно для пингвинов, пишет «Фокус».

Увы, вид находится под угрозой исчезновения: за последние три десятилетия популяция птиц значительно сократилась. По оценкам ученых, в дикой природе осталось всего 22600-3000 половозрелых особей, а на материке – менее 150 гнездящихся пар. Ученые считают, что вымирание вида связано с рядом факторов, включая потерю среды обитания и смертность от прилова. Однако рост заболеваемости среди птенцов хойхо с 2019 года, известной как респираторный дистресс-синдром (РДС), также оказал значительное влияние.

Понимание биологического кода видов, находящихся под угрозой исчезновения является важной частью природоохранной деятельности. Это может помочь ученым выявить уязвимые места вида, например, способность бороться с болезнями или адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

В новом исследовании команда из Университета Отаго проанализировала ДНК 249 хойхо с материка и островов. Результаты неожиданно обнаружили доказательства, подтверждающие существование трех отдельных видов. Отметим, что статья еще не прошла рецензирование и опубликована в виде препринта.

Далее ученые сравнили геномы с геномами двух вымерших пингвинов и обнаружили, что три подвида представляют собой глубоко дивергентные линии – птицы отдалились друг от друга в период между 5000 и 16 000 лет назад.

По словам автора исследования, доктора Мела Янга и Департамента охраны природы, полученные результаты могут объяснить, почему у южной популяции пингвинов хойхо нет признаков синдрома RDS по сравнению с северными популяциями. Впрочем, авторы признают, что вопрос о наличии генетических различий все еще остается открытым и требует дальнейших исследований. Тем не менее есть надежда, что открытие трех подвидов поможет оптимизировать усилия по защите пингвинов, особенно учитывая уязвимость материковой популяции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com