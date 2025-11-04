Япония наносит удар по Кремлю
- Анатолий Власюк
- 4.11.2025, 10:32
Влияние России в регионе сокращается.
Путин не скоро встретится с новой премьер-министром Японии: Такаити Санаэ имеет чёрный пояс по каратэ. А если серьёзно, с её приходом к власти (первая женщина на таком посту в истории страны) немало изменений ожидается в подходах к России.
Кремль старается избежать новых подходов Японии, поэтому прибегает к фальсификациям в восприятии инициатив Такаити Санаэ. В частности, речь идёт о территориях, которые когда-то принадлежали Японии, а Россия их присвоила.
Премьер-министр лишь подтвердила то, что говорили до неё другие руководители государства, а именно: заключение мирного договора с Россией возможно только после решения территориального вопроса. Зато в Москве это прокомментировали так, будто Такаити Санаэ якобы заявила «о намерениях заключить мирный договор с Россией». Чувствуете разницу в трактовке?
Беспокойство России вызывает намерение правительства Японии создать новое национальное разведывательное управление, которое будет гораздо эффективнее противодействовать враждебным намерениям не только России, но и Китая и Северной Кореи.
Также Кремль напрягает сотрудничество Японии и Южной Кореи с Узбекистаном, который до сих пор считался вотчиной России. В Ташкенте началось строительство нового аэропорта, который должен стать ключевым авиационным хабом Центральной Азии. Кроме того, японцы развивают урановые разработки, финансируют проекты в сфере энергетики, инфраструктуры и текстиля.
Следует также упомянуть о наращивании военного сотрудничества Японии с Филиппинами и Вьетнамом, к которым приковано внимание России.
Влияние России в регионе сокращается. Не последнюю роль в этом сыграет Япония.
Анатолий Власюк, «Обозреватель»