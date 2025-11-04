закрыть
4 ноября 2025, вторник
МИД Израиля отговаривает своих граждан от поездок в Беларусь

  • 4.11.2025, 10:37
Из-за закрытой границы с Литвой.

После закрытия Литвой сухопутной границы с Беларусью МИД Израиля призвал своих граждан, планирующих поехать в нашу страну, подумать о необходимости такой поездки или рассмотреть иные варианты дороги.

В МИД напомнили, что «после недавних инцидентов на сухопутной границе» Литва закрыла границу для пассажирского движения.

«В связи с этим министерство иностранных дел рекомендует гражданам Израиля, планирующим поездку в Беларусь по суше, рассмотреть необходимость поездки в это время или рассмотреть возможность прибытия в страну авиарейсом. Граждане Израиля, находящиеся в Беларуси и желающие вернуться в Израиль, могут вылететь из Минска в другие пункты назначения и оттуда продолжить путь в Израиль», — напомнили в МИД.

Напомним, все пункты пропуска на белорусско-литовской границе будут закрыты в течение месяца — такое решение принято на заседании правительства балтийской страны 29 октября в связи с массовыми залетами из Беларуси метеозондов с контрабандными сигаретами. Возможно продление ограничений после 30 ноября.

