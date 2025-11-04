Политолог: У Лукашенко будут проблемы, если о его словах доложат Трампу 1 4.11.2025, 10:49

2,918

Правителя подвел язык.

Александр Лукашенко эмоционально высказался в адрес Литвы, Польши и даже США. Какие это может иметь последствия?

Аналитик информационного агентства «Позірк» Александр Класковский полагает, что причина нецензурной реакции Лукашенко несколько шире, пишет «Немецкая волна».

По его словам, когда Лукашенко затевал переговоры с американцами и «большую сделку» (освобождение политзаключённых в обмен на снятие санкций со стороны США), он рассчитывал, что Вашингтон щёлкнет кнутом и Европа тоже включится в переговоры, но всё оказалось не так.

«Переговоры с американцами идут со скрипом, он сказал об этом в завуалированной манере, мол, пойду на сделку только в случае, если будут учтены интересы белорусского народа. Но Лукашенко, конечно, только прикрывается народом — он не хочет настроить против себя «ястребов» в погонах, да и среди номенклатуры не все понимают его шаги. Как авторитарный правитель он страшно боится показаться слабым», — говорит Класковский.

Аналитик считает, что язык подвёл Лукашенко — если «другу Дональду» доложат о его словах, тот вряд ли будет в восторге: «Я не думаю, что он пошёл на такое обострение отношений с Трампом умышленно, потому что это абсолютно не в его интересах».

