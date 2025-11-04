закрыть
Посол США при НАТО: Война должна закончиться

3
  • 4.11.2025, 11:21
  • 1,108
Посол США при НАТО: Война должна закончиться
Мэтью Уитакер

Мир возможен благодаря Трампу.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер прибыл с официальным визитом в Киев во вторник, 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Уиткер уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и сделал после этого заявление относительно войны в Украине.

«Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед», - написал Уитакер.

Стоит напомнить, что накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Во время своего визита он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

Также известно, что посол США при НАТО уже встретился с министром обороны Денисом Шмыгалем.

Шмыгаль рассказал, что главной темой встречи с послами стран-партнеров при НАТО стали потребности Украины на ближайшую зиму. При этом Генштаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны предоставили детальные доклады для партнеров.

