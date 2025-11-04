Рынок жилья в Минске на пике 4.11.2025, 11:28

1,058

Что ждет рынок недвижимости до конца года.

Стоимость квартир в Минске продолжает расти. Аналитики прогнозируют, что до конца 2025 года цены на жилье останутся стабильными или продолжат увеличиваться, а заметного отката к прежним уровням ожидать не стоит. «Зеркало» рассказывает, какая ситуация на рынке недвижимости в столице.

В октябре в Минске зарегистрировали 1263 сделки с квартирами — немного больше, чем в сентябре (1252), но меньше, чем в августе (1379). Прошлый месяц, вероятно, превзойдет сентябрь, когда будут зафиксированы все совершенные сделки, указано в телеграм-канале Государственного комитета по имуществу.

В то же время доля сделок с использованием кредитов на вторичном рынке снизилась с летних 30% до осенних 20%. Средний размер займа сейчас составляет около 140 тысяч рублей, сообщила в своем телеграм-канале экспертка по недвижимости Наталья Литовская со ссылкой на данные агентства недвижимости «Твоя столица».

Рынок недвижимости Минска демонстрировал уверенный рост на протяжении всего 2025 года. К третьему кварталу цены на вторичном рынке достигли исторического максимума, приблизившись к 2 тыс. долларов за квадратный метр, сообщается на сайте «Про недвижимость».

В начале ноября средняя цена квадратного метра жилья в Минске была 1752 доллара, что на 27 долларов дороже, чем месяцем ранее. С начала года стоимость «квадрата» выросла на 222 доллара, или на 14,5%, отмечают эксперты «Про недвижимость».

Рост цен в основном поддерживается новыми современными домами, что, в свою очередь, привело также к удорожанию и старого жилого фонда. Также влияние оказывают подешевевшие кредиты, отмечают эксперты. В октябре средняя процентная ставка по ипотечному кредиту на 20 лет была от 13,75% годовых.

По оценкам аналитиков, до конца 2025 года значительного снижения цен не ожидается: рынок, вероятно, либо сохранит плавный рост, либо стабилизируется. Возврат к прежним низким ценам маловероятен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com