«Самое долгое прохождение границы в моей жизни» 4.11.2025, 11:51

1,268

В пункте пропуска «Брест» - огромные очереди автобусов.

После закрытия литовско-белoрусской границы в пункте пропуска «Брест» скопилась огромная очередь автобусов. По данным Госпогранкомитета на 10:00 (по белoрусскому времени) 4 ноября, выезда в Польшу ожидает 150 бортов. Даже с пересадкой в первые автобусы дорога из Минска до Варшавы занимает от 20 до 22 часов.

Пересадка — от 50 до 60 евро

Как это обычно в таких ситуациях, пассажиры едут в основной с пересадкой во впереди стоящие автобусы. По сообщениям в приграничных чатах, сейчас водители берут за нее 50-60 евро, пишет Most.

— На всю дорогу [из Минска до Варшавы] ушло 20 часов. Это самое долгое прохождение границы за мою жизнь, — пишет Веньямин (здесь и далее сообщения незначительно откорректированы для удобства чтения).

Некоторые перевозчики позволяют своим пассажирам пересаживаться бесплатно.

— Как приехали на границу, то пересели в первый автобус. «Эколайнс» — молодцы. Можно пересаживаться без оплат, — рассказывает Александр.

В профильных чатах распространяются слухи, что транспортная инспекция планирует контролировать пересадку пассажиров в первые автобусы в очереди.

— Проскользнула информация, что с сегодняшнего дня с подсадками будет сложнее, так как после многочисленных жалоб транспортная инспекция решила глобально взяться за дело, — пишет в чате пользовательница Наталья.

13 часов на границе

Даже пересев в первый автобус, пассажирам приходится проводить много времени на границе. Туристы пишут, что прохождение «от шлагбаума до шлагбаума» заняло у них 12,5-13 часов.

Что на выезде из Польши в Беларусь

Из-за очередей на границе переносится отправление автобусов из Польши в Беларусь. Например, «Минсктранс» проинформировал пассажиров, что автобус Варшава — Минск, который по расписанию должен был отправиться 3 ноября в 23:00, переносится на 07:00 4 ноября.

На выезде из Польши в Беларусь очереди небольшие, пересечение границы занимает несколько часов. Один из пользователей, въезжавших в Беларусь ночью, провел на границе четыре часа. Автобус, которым он ехал, был вторым в очереди.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com