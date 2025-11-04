Кремль подошел к опасной черте 2 4.11.2025, 11:57

Сколько еще ослабленная экономика России выдержит войну против Украины?

В 2025 году признаки ослабления российской экономики становятся все более очевидными. Высокая инфляция, дефицит топлива и продовольствия, падение доходов от нефти и исчерпание Фонда национального благосостояния — все это ставит под сомнение способность Путина продолжать военные действия против Украины. Об этом говорят эксперты Института Хадсона в Вашингтоне (перевод — сайт Charter97.org).

Экономисты Андерс Аслунд и Владимир Луговский считают, что Россия подошла к опасной черте. По их словам, резервы страны почти исчерпаны — из $200 млрд ликвидных активов осталось лишь около $35 млрд. Дефицит бюджета к концу 2025 года может превысить $100 млрд, а инфляция уже достигла двузначных показателей.

Луговский отметил, что Россия все чаще вынуждена импортировать топливо и сокращать выплаты наемникам. Размер премий за участие в войне снизился с $35 тыс. до $10 тыс., что, по его мнению, свидетельствует о финансовых трудностях.

Аслунд добавил, что Москва больше не пытается выиграть войну, а стремится затянуть ее как можно дольше. Военные расходы составляют около 8% ВВП, а увеличение НДС до 22% означает, что теперь население напрямую платит за войну.

Эксперты считают, что санкции Запада, особенно в нефтегазовом секторе, продолжают подрывать экономику Кремля. Однако внутренние протесты маловероятны из-за жестких репрессий и пропаганды.

По мнению аналитиков, даже если Россия не прекратит войну в ближайшее время, ее способность эффективно ее вести быстро снижается. «Сейчас самое время усилить давление на экономику России», — заключил Луговский.

