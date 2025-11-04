В Беларуси решили по-новому устанавливать налог на сдачу квартир 4.11.2025, 12:09

Какие ставки на 2026 год?

«Совет министров» предложил скорректировать распределение ставок подоходного налога за сдачу квартиры. «Телеграф».

Новые ставки прописали в законе «Об изменении законов», проект которого 4 ноября опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Документу ещё предстоит пройти согласование в «палате представителей», после чего его должен будет подписать диктатор Лукашенко.

Если документ будет принят в нынешней редакции, в этой сфере ожидается некоторое упрощение налогообложения. Сам размер налога на сдачу жилья и недвижимости, как и сейчас, будет напрямую зависеть от региона. Однако, в новой редакции предлагается объединить две категории, упразднив группу «Иные города областного, районного подчинения и поселки городского типа», присоединив её к группе «Иные населенные пункты и территории».

В среднем налог «подорожает» на 6% . Вот какие ставки подоходного налога за сдачу квартиры «правительство» предлагает установить на будущий год:

- в Минске – 53 рубля (+3 рубля к ставке, установленной на 2025 год),

- в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 49 рублей (+3 рубля),

- в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгони, Солигорске, Фаниполе – 33 рубль (+2 рубля),

- в иных населенных пунктах и территориях — 20 рублей.

Ставки налога на гаражи предложили унифицировать. Сегодня ставка напрямую зависит не только от региона, но и от материала, из которого он построен. Если корректировки в законодательство будут приняты, существеннее всего «подорожает» этот налог для владельцев металлических и деревянных гаражей - для них ставка подскочит сразу на 37,5% (на 6 рублей), поскольку сравняется со ставкой на железобетонные или кирпичные гаражи.

Вот какие ставки предложили установить на 2026 год в разных городах Беларуси:

в Минске – 22 рубля (+1 рубль),

в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 19 рублей (+1 рубль),

в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгони, Солигорске, Фаниполе – 13 рублей (+1 рубль),

в иных населенных пунктах и территориях – 8 рублей.

Налог на сдачу машино-места предложили вынести в отдельную категорию со следующими ставками на 2026 год:

- в Минске – 17 рублей,

- в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 14 рублей,

- в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгони, Солигорске, Фаниполе – 9 рублей,

- в иных населенных пунктах и территориях – 7 рублей.

Повышенные ставки для владельцев больших квартир и домов

Кроме того, как и анонсировал ранее министр финансов, в законопроекте прописали возможность взимания повышенного налога на недвижимость для владельцев больших квартир и домов. Для них прописали более высокую расчетную стоимость одного квадратного метра.

Как и обещал Юрий Селиверстов, ставка предлагается в трёх вариантах. Помимо базовой расчётной стоимости «квадрата», предлагается:

- двукратная ставка для квартир свыше 150 квадратных метров и жилых домов площадью свыше 200 квадратных метров,

- трёхкратная ставка для квартир площадью свыше 250 квадратных метров и домов площадью свыше 300 квадратных метров.

