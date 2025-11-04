Лукашенко боится не успеть. Telegram-канал «Письма к дочери»

4.11.2025, 12:22

Стабильность заканчивается.

Я тут внезапно понял, что кое-кто собирается нам воздух испортить. И не так, знаешь, по-стариковски, как это непроизвольно случается в его немолодом уже возрасте.

Нет, он собирается испортить воздух с большим государственным размахом. У кое-кого даже бизнес-план есть. И он этим планом поделился в прошлую пятницу, когда ездил в Березинский заповедник.

Вот помнишь, кое-кто рассказывал про уникальный белорусский воздух и возмущался тем, что Европа пользуется этим воздухом бесплатно? Так вот, если ты подумала, что бизнес-план состоит в том, чтобы продавать в Европу воздух и богатеть, то ты зря это подумала.

В смысле кое-кто был бы не против. Идея продавать воздух полностью соответствует его пониманию экономических теорий и практик. Но тут есть два непреодолимых препятствия.

Во-первых, роза ветров, которая занимается несанкционированным перемещением воздушных масс и до которой даже губопики не могут дотянуться. А, во-вторых — закрытая граница. Как ты будешь продавать воздух после того, как Литва закрыла погранпереходы?

Поэтому бизнес-план состоит не в том, чтоб воздух продавать. Бизнес-план состоит в том, чтобы воздух испортить. Но не подумай ничего плохого. Кое-кто собирается испортить воздух не ради только того, чтобы оставить Европу без белорусского кислорода. У кое-кого более утилитарные намерения.

Вот это же не зря он в заповеднике жаловался, что заповедники у нас слишком заповедные и объяснял, что не надо так сильно защищать природу, мать нашу. Потому что защита природы мешает правильной монетизации белорусских природных богатств.

Поэтому кое-кто объяснил, что защищать природу надо меньше, а монетизировать больше. Что надо все заповедные места использовать ради людей. Чтобы, как кое-кто выразился «я, мои дети, твои дети» с этой природы «что-нибудь поимели». Поэтому в Березинском заповеднике кое-кто объяснил, что теперь «80 процентов у вас будет заповедник, а 20 процентов можно заготавливать лес».

И ты может удивишься, а почему кое-кто не придумал испортить воздух в Березинском заповеднике раньше, чтобы лучше монетизировать заповедную природу. А я тебя объясню. Потому что раньше за то, чтобы испортить воздух, надо было платить самому. А сейчас для этого появился перспективный клиент.

Помнишь, месяц назад, кое-кто радовался, что шейхи из Омана пообещали ему полтора миллиарда долларов в белорусскую деревообработку в Витебской области? Так я теперь понимаю, что деревообрабатывать они будут Березинский заповедник. Вот как кое-кто в пятницу сказал про этих шейхов: «Они будут инвестировать, вкладывать деньги — пожалуйста».

Так что в Березинский заповедник кое-кто ездил не потому, что его к земле потянуло. Это был такой визит в рамках предпродажной подготовки. Чтобы своими глазами посмотреть, где там чего плохо лежит и что еще можно монетизировать себе и своим детям.

Потому что, как ты понимаешь, если надо выбирать между полутора миллиардами долларов и белорусской природой, то для кое-кого выбор очевиден. Кое-кто сейчас вообще старается монетизировать все, до чего может дотянуться, и отправить все, что заработано непосильным трудом куда подальше.

Ну просто кое-кто же понимает, что стабильность у него кончается. Поэтому торопится взять от белорусского процветания все, что это процветание может дать его персональному благополучию. Потому что боится не успеть.

