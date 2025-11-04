Очень актуальный памятник Дмитрий Чернышев

4.11.2025, 12:24

Дмитрий Чернышев

Грозный был параноиком и подозревал всех в измене.

В центре Вологды установили памятник Ивану Грозному. Губернатор Филимонов назвал его «символом русского мира». Полностью согласен с народным избранником. Действительно — символ.

Хотел захватить страны Балтии и 25 лет вел тяжелейшую и кровавую войну. Страна давно надорвалась, всем было понятно, что Ливонская война проиграна, но он продолжал, продолжал и продолжать слать своих солдат в мясорубку. В результате экономика России была полностью разрушена, а все завоеванные земли пришлось отдать. И своих еще добавить.

Для сохранения своей власти учредил жесточайшую опричнину. Это была личная гвардия царя. Ее символы: собачья голова (грызут врагов) и метла (выметают измену). Опричники носили черное и клялись служить только царю и не щадить никого. Очень любил опричники отбирать чужую собственность — земли, деньги, товары. Устроили массовые убийства и грабежи в Твери, Клину и в Торжке.

Пытки при Грозном были нормой. Людей варили в кипятке, жарили на раскаленных сковородах, резали на куски ножами, сажали на кол, обливали кипящей и ледяной водой попеременно, чтобы продлить мучения. Князь Афанасий Вяземский был изжарен на сковороде. Ивана Висковатова, главу Посольского приказа, привязали к столбу и отрезали у живого руки и ноги по кускам. Людей пытали не для признания, а для устрашения — признание часто было неважно.

Грозный был параноиком и подозревал всех в измене. Например, одного из главных своих опричников — Алексея Басманова. Иван приказал его собственному сыну убить отца. Сын отказался и тогда убили обоих. Вообще часто вырезали всю семью подозреваемых, чтобы не оставалось мстителей.

Новгород за подозрение в измене был окружен, чтобы никто не сбежал — Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью и затем, обгорелых и еще живых, сбрасывать в Волхов. Людей забивали до смерти палками, бросали в реку Волхов, жарили в раскалённой муке. Новгородский летописец писал, что были дни, когда число убитых достигало полутора тысяч; дни, в которые избивалось 500−600 человек, считались «счастливыми».

Про похотливость Грозного и восемь его жен ничего писать не буду. Упомяну только, что в детстве Ваня любил убивать кошек и птиц. Собак сбрасывал с крыши Кремля и смотрел, как они разбиваются.

При Грозном началась демографическая катастрофа — страна потеряла до четверти населения и целые регионы обезлюдели. Сельское хозяйство пришло в упадок, торговля была подорвана, а казна пуста. После Грозного началось Смутное время.

Очень актуальный памятник.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

