Ученые: 1800 лет назад люди охотились на огромных акул и тунцов 4.11.2025, 12:32

Какие методы они использовали?

Неолитические обитатели южной части Тихого океана питались крупными и быстрыми морскими хищниками, такими как некоторые виды акул и тунцов. Ученые исследовали стоянку возрастом 1800 лет в Микронезии и обнаружили здесь остатки древних блюд – в результате им удалось раскрыть удивительные стратегии рыболовства, применявшиеся доисторическими охотниками-собирателями, пишет IFLScience.

Новая работа ученых посвящена поднятому коралловому острову Фиас, где раскопки обнаружили доказательства того, что древние люди употребляли в пищу пелагическую рыбу, акул, тунца, бонито и скумбрию. Увы, идентифицировать рыб по морфологии крайне сложно, так как у акул попросту нет костей, но есть хрящи, которые не окаменевают.

В новом исследовании ученые использовали метод, известный как зооархеология масс-спектрометрии (ZooMS), чтобы разрешить эту задачу. Анализ костей, обнаруженных на месте стоянки, позволил точно определить виды добычи, на которые охотились древние микронезийцы.

Из 77 скумбрий, включенных в исследование, 75 оказались полосатыми тунцами, а остальные особи были идентифицированы как желтоперые тунцы и ваху. В то же время, из 54 акул 20 были идентифицированы как шелковые акулы, а 11 – как галапагосские акулы. Еще 17 были предварительно отнесены к белоперым акулам, хотя исследователи говорят, что не могут быть уверены в этой классификации.

Кроме того, ученые обнаружили две белоперые акулы, а оставшиеся экземпляры в конечном итоге оказалось невозможно идентифицировать. И все же, широкое разнообразие идентифицированных видов, потребляемых доисторическим рыболовным сообществом, указывает на сложность используемых ими стратегий, направленных на хищников высшего и среднего порядка, а также на стайную рыбу, причем не только в прибрежных, но и глубоководных экосистемах.

Например, желтоперый тунец, как известно, обычно встречается в глубоководных водах, в то время как галапагосские акулы, как правило, обитают в каменистых рифовых условиях. Полосатый тунец, в свою очередь, обычно плавает у поверхности большими стаями, в то время как шелковые акулы, как правило, следуют за этими мигрирующими стаями тунца.

Авторы исследования отмечают, что точное описание того, как неолитические обитатели Фаиса ловили свою добычу все еще остается неизвестным. Однако ученые полагают, что современные коренные микронезийцы все еще ловят рыбу, используя толстую кокосовую нить, чтобы опутывать акул на поверхности воды. С другой стороны, для ловли тунца используются приманки и крючки.

Увы, во время исследования стоянки ученые не обнаружили никаких подобных рыболовных принадлежностей на месте археологических раскопок. В результате ученые все еще не могут установить, какие именно стратегии использовали древние люди во время рыбно ловли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com