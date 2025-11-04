The Telegraph: Германия вооружается до зубов 4.11.2025, 12:37

Берлин готовится к противостоянию с Россией.

После десятилетий пацифизма Германия стремительно возвращается к роли военной сверхдержавы Европы. Под руководством канцлера Фридриха Мерца страна начала масштабное перевооружение, намереваясь создать самую мощную армию на континенте, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В 2024 году Германия потратила более 50 млрд евро на оборону и планирует вложить еще 377 млрд в ближайшие годы. Эти средства пойдут на закупку танков Leopard 2, истребителей F-35, артиллерии, подводных лодок и систем ПВО. Уже заказано более сотни новых танков, шесть фрегатов и около тысячи ракет Patriot.

Мерц провел через Бундестаг реформу, отменив «долговое торможение» для военных расходов. Теперь Германия может занимать неограниченные суммы на оборону, при этом ее долг остается одним из самых низких в Европе — около 62% ВВП.

Берлин также планирует вернуть воинскую обязанность: численность Бундесвера должна вырасти с 185 до 260 тысяч военнослужащих. По словам экспертов, Германия намерена взять на себя ключевую роль в обороне восточного фланга НАТО и поддержке Польши в случае агрессии России.

Однако аналитики предупреждают: несмотря на рекордные траты, немецкая армия все еще зависит от американских технологий и отстает в разработке современных дронов и ракет. Кроме того, рост популярности правой партии AfD, выступающей против НАТО, может осложнить военные реформы.

Тем не менее, в Берлине уверены — эпоха иллюзий о вечном мире закончилась. Германия возвращается в ряды ведущих военных держав Европы, стремясь стать опорой НАТО и сдержать амбиции Путина.

