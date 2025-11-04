«Дверь бьет людей, свет тухнет» 2 4.11.2025, 12:56

Жильцы высотки в «Минск Мире» жалуются на неисправные лифты.

Неработающие лифты — частая проблема в новых домах. Жильцы бросают в обслуживающую организацию жалобы, а та отбивает их коронной фразой «неправильная эксплуатация». Похожая история — в доме «Румба» в «Минск Мире». По словам людей, все три лифта там регулярно выходят из строя и долго простаивают на ремонте, а если и «выздоравливают», то с нюансами: застревают между этажами, едут не туда и бьют створками пассажиров, пишет «Онлайнер».

Лифты раздора

В «Минск Мире», в высотке под номером 27 на улице Брилевской, жильцы уже больше года не наблюдают стабильной работы лифтов. По словам людей, с момента сдачи здания (а было это летом 2024 года) ни один месяц не обходится без поломок.

Сам дом 25-этажный, на каждом уровне по 13 квартир. При таком количестве народа бесперебойная работа лифтов — вопрос не столько комфорта, сколько необходимости. Но, как утверждают в беседе с журналистам жильцы, из трех установленных кабин почти всегда не работает хотя бы одна.

— Грузовой лифт стоит уже несколько недель. До этого больше месяца не функционировал панорамный. А тот, что остался, совсем маленький. Когда едет, трясется и издает такой страшный скрежет, будто вот-вот застрянет между этажами, — рассказывает журналистам Денис. — У всех устройств некорректно работает программное обеспечение: бывает, поработают часа 2−3 и останавливаются, уходя в «аварийный режим». Особенно непредсказуемо ведет себя панорамный лифт. Когда доезжает до 15-го этажа, двери просто перестают закрываться и кабина зависает.

На сайте обслуживающей организации «Хэппи Планет» регулярно появляются все новые и новые заявки на ремонт. Вот лишь некоторые из них:

«В пассажирском лифте не работает оптический датчик помех. Дверь бьет людей».

«Грузовой лифт не реагирует на кнопки внутри! Ребенок ехал — испугался! Свет тухнет и не реагирует ни на какие кнопки, даже вызов диспетчера».

«Просьба отремонтировать три лифта, так как во время движения [они] просто останавливаются и двери можно открыть руками».

«С 20.00 до 21.30 находился в сломавшемся лифте. Диспетчер по экстренной кнопке вызова не откликнулся. Кнопка принудительного открывания дверей не сработала. Дозвонился до диспетчера благодаря случайно услышавшим мой стук соседям. Телефона с собой не оказалось. Был в домашней одежде. Замерз. Только в течение часа ко мне пришли на помощь».

Жители дома утверждают, что починка оборудования порой занимает больше месяца. Но после восстановления снова возникают поломки — иногда в течение суток или нескольких дней.

— «Хэппи Планет» каждый раз говорит одно и то же: для полноценного ремонта нужно заказывать запчасти за рубежом, и приедут они нескоро, — утверждает Ирина. — Хотя лифты у нас не китайские, а беларусские, от «Могилевлифтмаша». Кажется, должны чиниться быстро. Но не тут-то было. Мы даже производителю звонили — там вообще не в курсе, что у нас постоянные аварии, им никто об этом не сообщил.

По словам собеседников, в обслуживающей организации объясняют, что лифты ломаются из-за неправильного использования.

— Говорят, что мы неправильно возим стройматериалы, не так распределяем вес, в механизмы попадает мусор. Но как еще их поднимать в квартиры? По лестнице? Зачем тогда дом сдается без отделки, если нельзя нормально перемещать инструменты, коробки? — возмущается Денис. — Тем более все материалы мы поднимаем запакованными, следим за чистотой, не перегружаем лифты — они бы просто не поехали, если бы вес превысил лимит. Да и о какой неправильной эксплуатации может идти речь, если эти лифты половину времени в ремонте? Мы с соседями решили установить камеры — в каждой кабине и на 25-м этаже, напротив лифтового оборудования. Хотим доказать, что пользуемся оборудованием аккуратно.

Но даже если очередной ремонт позади, к оборудованию у людей все равно остаются вопросы: лифты не всегда реагируют на вызов кнопкой, проезжают нужные этажи или, наоборот, останавливаются там, где их не ждали. А еще периодически застревают.

— У нас даже параллельного вызова нет: нажимаешь на кнопку, и приезжают сразу два лифта вместо одного, — добавляют собеседники.

Помимо регулярных поломок жильцы говорят и о проблемах с вентиляцией.

— В панорамном лифте летом в +20°C ездить невозможно — там нет кондиционера, а вентиляция крайне слабая. Как будто находишься в парнике. Так и сознание потерять можно. А если в кабину зайдет пожилой человек или маленький ребенок? — размышляет в беседе с журналистами Ирина. — В грузовом и пассажирском та же история, но они хотя бы от солнца не нагреваются.

Есть у минчан вопросы и к внешнему виду кабин: двери на этажах — с царапинами, кое-где просматривается ржавчина.

— У нас есть информация, что в начале декабря гарантийный срок у наших лифтов истекает. И что делать потом? — задаются вопросом жильцы.

Они уже составили коллективную жалобу — планируют отправить ее в различные инстанции.

Обслуживающая организация: «Нам поступило 176 заявок от жильцов»

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты обратились за комментарием в компанию «Хэппи Планет». Вот что там рассказали:

— В данном жилом доме установлены три пассажирских лифта производства «Могилевлифтмаш», имеющие сертификат соответствия Евразийского экономического союза сроком действия от 14.02.2020 по 05.02.2025.

Данные лифты изготовлены в октябре 2023 года согласно проекту, прошедшему государственную строительную экспертизу. После выполнения строительно-монтажных работ по установке лифтового оборудования 12.04.2024 проведено полное техническое освидетельствование лифтов перед вводом их в эксплуатацию экспертом Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь.

Лифты переданы в эксплуатацию обслуживающей организации «Хэппи Планет», зарегистрированы в установленном порядке в Госпромнадзоре МЧС Республики Беларусь. На основании положительных заключений лифты введены в эксплуатацию 05.06.2024.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование лифта не реже одного раза в 12 календарных месяцев.

Лифты данного жилого дома 11.04.2025 прошли ежегодное техническое освидетельствование аккредитованной лабораторией, с получением положительных результатов и допуском к эксплуатации.

В диспетчерскую службу ООО «Хэппи Планет», а также в службу «Мая Рэспубліка» 115.бел в период с июля 2024 по октябрь 2025 года поступило 176 заявок (в том числе повторяющихся) от жильцов данного дома (в среднем около 11 заявок в месяц), при этом бóльшая часть заявок приходится на период активной транспортировки строительных материалов.

При этом перевозка строительных материалов производится без должного контроля метода и способа загрузки лифтовой кабины участниками совместного домовладения: нанятый персонал переводит лифты в режим «Погрузка» на одном из этажей, что воспринимается пассажирами других этажей как неисправность лифта, находящегося в аварии, что приводит к поступлению заявок о его неисправности.

Обращаем внимание, что проведение погрузочно-разгрузочных работ на 1-м этаже, сопряженное с постоянным открытием входных дверей в дом (и сквозняком), мусором в порожках, приводит к тому, что двери лифта не могут закрыться (постоянно риверсируя). После восьми попыток лифта закрыть двери лифтовое оборудование определяет ошибку (двери остаются открытыми, лифт остается на этаже), которая снимается электромехаником по факту получения заявки и выхода на место.

За вышеуказанный период в лифтах проводилось ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) и ежегодное техническое обслуживание (ТО-2) в апреле. Сообщаем, что ТО-1 проводится специалистами управляющей организации согласно графику ТО, а также при выполнении заявок, поступающих в диспетчерскую службу. ТО-2 выполняется раз в год перед приходом независимого эксперта, который обязан удостовериться в его выполнении и безопасности работы лифта, о чем позже выдает акт технического освидетельствования. С указанным актом жители могут ознакомиться по адресу в офисе компании.

Замена створок дверей шахт, имеющих следы коррозии и потертостей, будет произведена заводом-изготовителем «Могилевлифтмаш» в рамках гарантийных обязательств, о чем ведется переписка управляющей организацией. Данный вопрос находится на контроле. Сроки выполнения работ, проводимых в рамках гарантии, определяет завод-изготовитель.

Одновременно сообщаем, что в рамках гарантийных обязательств «Могилевлифтмашем» уже проведены ремонты лифтового оборудования: заменены кнопки вызова этажных площадок, пульты управления в нескольких лифтах, ролики успокоителей компенсирующей цепи и др.

Один из лифтов в настоящее время находится в остановке с 02.09.2025 в связи с необходимостью ремонта платы управления приказами в кабине лифта по гарантии. По состоянию на 24.10.2025 панорамный и пассажирский лифты находятся в исправном состоянии.

Также сообщаем, что система управления лифтами соответствует паспортным данным лифтов — два лифта в парной работе и один в одиночной работе. На данный момент завод-изготовитель не предоставляет техническую возможность выполнить групповую работу для трех лифтов сразу.

Учитывая вышеизложенное, а также постоянную работу, проводимую управляющей организацией с заводом-изготовителем «Могилевлифтмаш» о необходимости выполнения работ гарантийного характера, их исполнение, проводимую ежемесячно работу по техническому обслуживанию лифтов согласно утвержденных регламентов, оснований для модернизации лифтов в доме не усматривается.

Дополнительно сообщаем, что исходя из анализа работы лифтового оборудования на домах комплекса «Минск Мир» после окончания периода активной перевозки грузов (около двух лет с момента заселения) среднее количество заявок и обращений снижается до 3−5 в месяц.

