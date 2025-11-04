закрыть
История выброшенной под Минском из машины болонки взорвала соцсети

4
  • 4.11.2025, 13:12
  • 3,622
История выброшенной под Минском из машины болонки взорвала соцсети

Шокирующий инцидент произошел в Раубичах.

2 ноября в деревне Раубичи произошел шокирующий инцидент: на камеру наблюдения попал момент, когда неизвестный мужчина высадил из машины мальтийскую болонку, спустил её с поводка и оставил на улице. Та побежала в одну сторону, а водитель без оглядки отправился к своему авто. Видео мгновенно распространилось в социальных сетях, вызвав волну возмущения, пишет pristalica.by.

Тотошка в оранжевом: загадка для соцсетей

Временный приют для собаки нашла местная жительница Тамара. Вместе с соседкой она пытается докопаться до истины.

— Сейчас мы ищем семью Тотошки, именно эта кличка была указана в капсуле на его ошейнике. Собаке около трех лет, он ухоженный: аккуратно подстрижен, с чистыми зубами. Поэтому сложно поверить, что хозяева могли так с ним поступить, — рассказывает Тамара.

Собака была одета в оранжевый костюмчик, и этот факт не остался без внимания в сетях. Пользователи начали строить версии, почему ухоженного собаку могли выбросить.

«Мужчина мстил бывшей?» Какие версии обсуждают в сети

Соцсети превратились в площадку для бурных обсуждений. Яркий комбинезон стал главной зацепкой.

Многие допустили, что такой наряд могла выбрать женщина, а значит, у собаки была хозяйка, а не хозяин, который мелькал на камере видеонаблюдения. Одна из пользовательниц Threads выдвинула версию, что тот самый мужчина мог таким жестоким способом мстить своей бывшей возлюбленной. К слову, такую версию поддержали многие комментаторы.

Однако звучали и более осторожные мнения. Некоторые участники дискуссии призвали сначала найти старых хозяев, ведь собака является чьей-то собственностью. «Возможно, хозяйка на море и знать не знает, кому доверила «булочку». Нельзя просто взять и передать в другие руки, есть закон. Собака должна быть передана с документами», — писали в обсуждениях.

Что будет с Тотошкой дальше?

Пока в сети кипят страсти, Тамара и ее соседка действуют по закону. В первые же сутки собаку отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить на чип, но его не оказалось. Также активистки подали заявление в милицию.

Пока поиски прежних хозяев продолжаются, о передаче собаки новым владельцам речи не идет.

— Желающих подарить ему тепло и любовь очень много, но пока идут разбирательства, мы никому не можем его отдать, — говорит Тамара.

Если же найти семью Тотошки не удастся, для него обязательно найдут новую — ответственного хозяина или хозяйку.

