CEPA: Война никогда не будет прежней 4.11.2025, 13:32

Украина стала одним из мировых лидеров в использовании тактических FPV-дронов.

Беспилотные технологии стремительно превращаются в ключевой инструмент современной войны. Опыт Украины, России, НАТО и Китая показывает, что дроны перестали быть вспомогательным средством и стали центральным элементом стратегии и тактики XXI века, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские беспилотники наносят удары по российским объектам на больших расстояниях — в том числе по базам стратегической авиации. Кроме того, Киев активно использует морские дроны для атак на корабли и инфраструктуру в Черном море.

В странах НАТО растет обеспокоенность массовым применением дронов в боевых действиях. Альянс инвестирует в разработку собственных беспилотных систем и средств противодействия — от радиоэлектронных глушителей до лазерных установок. Однако эксперты отмечают, что западным странам пока не удается достичь того же темпа инноваций, что и на украинском фронте.

По данным аналитиков, до 80% комплектующих для военных и гражданских дронов производится в Китае. Через посредников эти детали продолжают поступать даже в страны под санкциями, включая Россию.

Дроны уже определяют облик современной войны. Победу обеспечивает не количество техники, а способность быстро адаптироваться и использовать технологии. Опыт Украины показывает, что будущее поля боя принадлежит тем, кто умеет мыслить и действовать быстрее.

