The Telegraph: Украинский двойной агент обвел ФСБ вокруг пальца 1 4.11.2025, 13:52

2,442

Помогла «бомба» из муки.

Служба безопасности Украины (СБУ) сорвала серию диверсий, спланированных российскими спецслужбами. Один из завербованных ими исполнителей был задержан с муляжом взрывного устройства, набитым мукой. Эта история раскрыта бывшим бизнесменом Андреем, действовавшим в качестве двойного агента, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По данным расследования, ФСБ вербует исполнителей через объявления в соцсетях, предлагая до $5тыс. за поджег или саботаж. Андрей, потерявший бизнес после оккупации, соглашался на задания, но в сотрудничестве с СБУ подставлял российских кураторов и ловил их агентов.

Кульминацией операции стала попытка установить «устройство» у входа в одно из городских административных зданий: российский посредник забрал мешок с макетом и был задержан под наблюдением украинских спецслужб. По информации следствия, подозреваемому, уроженцу Тернополя, предъявлены обвинения в саботаже и подготoвке теракта; ему грозит пожизненное заключение.

Андрей признает, что рисковал жизнью ради безопасности семьи и страны. Эксперты отмечают, что экономическая уязвимость и пропаганда делают население легкой мишенью для вербовки, а массовые предложения вознаграждений в Telegram стимулируют рост подобных попыток диверсий.

СБУ подчеркивает важность бдительности и сотрудничества с гражданами в разгроме сетей вербовщиков. Дело Андрея иллюстрирует, как скрытная работа двойных агентов помогает нейтрализовать угрозы и собирать ценную информацию о методах противника.

