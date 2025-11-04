В Беларуси пересмотрят подарки, которые не облагаются налогом 4.11.2025, 13:59

Что изменится?

В Беларуси предлагают пересмотреть подход к подаркам, полученным не от близких родственников, не облагаемые подоходным налогом.

Соответствующий законопроект разработало Министерство по налогам и сборам.

Теперь Налоговый кодекс позволяет налогоплательщику не платить подоходный налог, если в течение года он получил подарки на общую сумму 11 516 рублей от всех источников.

В проекте предполагается, что подоходным налогом не будут облагаться подарки до 6000 рублей в сумме от всех источников в Беларуси. При этом в Налоговый кодекс добавляется еще один пункт: не облагаются налогом переводы из-за границы, если их размер в сумме не превышает 6000 рублей.

Речь идет о подарках и переводах от физических лиц, не состоящих с налогоплательщиком в отношениях близкого родства и свойства, опекуна, попечителя и подопечного.

От налогов не будут освобождаться средства из-за рубежа, переведенные в рамках предпринимательской деятельности, запрещенной деятельности, видов деятельности, в отношении которых действуют особые режимы налогообложения, в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, выполненные работы, оказанные услуги, доходов от имущества, объектов интеллектуальной собственности, продажи ценных бумаг, токенов, выигрышей, призов, подарков, дивидендов, процентов, доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования имущества.

