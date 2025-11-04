СМИ узнали, как США хотят разоружить ХАМАС 4.11.2025, 14:11

Вашингтон хочет создать международные силы в Газе.

США разослали членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком минимум на два года, сообщает Axios.

Издание пишет, что проект резолюции обозначен, как «чувствительный, но не секретный». Документ предусматривает, что США вместе с другими странами-участницами получат широкий мандат на управление безопасностью Газы до конца 2027 года с возможностью продления.

Ожидается, что документ станет основой для переговоров в Совете Безопасности в ближайшие дни.

По словам американского чиновника, голосование может состояться уже в ближайшие недели, а первые подразделения международных сил безопасности (ISF) могут быть развернуты в Газе до января.

Как уточнил американский чиновник, будущие международные силы не будут иметь статуса миротворческих, а будут действовать как силы правоохранительного типа. В состав ISF войдут войска из нескольких стран, в частности Индонезии, Азербайджана, Египта и Турции.

Кроме того, силы должны стабилизировать ситуацию с безопасностью, осуществить демилитаризацию региона, в частности ликвидацию вооружений негосударственных группировок, включая разоружение террористической группировки ХАМАС.

Проект также предусматривает создание Совета мира как администрации переходного управления, которая будет определять приоритеты и координировать финансирование восстановления Газы.

