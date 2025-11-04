Польша подтвердила готовность открыть переходы на границе с Беларусью 4.11.2025, 14:18

Граница была бы открыта, если бы не провокации против Литвы.

Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньски заявил в эфире TVN24, что Польша готова возобновить работу пограничных переходов с Беларусью.

По словам Кервиньского, премьер-министр Дональд Туск уже анонсировал открытие двух пунктов пропуска в Подляском воеводстве в ближайшие недели. «Мы полностью готовы к этому шагу. Вероятно, переходы были бы открыты ещё на прошлой неделе, если бы не повторяющиеся провокации с участием белорусов на территории Литвы», — отметил министр.

Он также напомнил, что тема возобновления работы переходов обсуждалась на уровне премьер-министров и министров внутренних дел Польши и Литвы.

Напомним, 29 октября Кабинет министров Литвы принял решение о том, что литовско-белорусская граница будет закрыта до 30 ноября в связи с участившимися случаями прилета метеозондов с контрабандой.

Движение через «Шальчининкай» будет полностью прекращено, а через «Мядининкай» — ограничено: как и сейчас, через него границу смогут пересекать дипломаты и лица, перевозящие дипломатическую почту, транзитные пассажиры в Калининград и обратно, граждане Литвы и других стран ЕС, иностранцы с ВНЖ или гуманитарными визами.

Отмечается, что в исключительных случаях пересечение границы также будет возможно по согласованию с Министерством иностранных дел Литвы.

Кроме того, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что Польша, учитывая ситуацию в Литве, не будет спешить с открытием пограничных переходов с Беларусью. Ранее премьер-министр этой страны Дональд Туск заявил, что Польша готова открыть в этом году еще два погранперехода на границе с Беларусью.

