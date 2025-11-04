Die Welt: Тысячи колумбийцев вступают в ряды ВСУ 2 4.11.2025, 14:28

Появились целые роты из южноамериканцев.

Около двух тысяч колумбийцев подписали контракты с ВСУ. Наплыв людей из Латинской Америки настолько велик, что создаются отдельные роты, состоящие исключительно из южноамериканцев, пишет Die Welt.

С 2022 года, как писало «Громадське», около восьми тысяч иностранцев из десятков стран, включая Германию, вступили в подразделения сухопутных войск ВСУ. Около 40 процентов из них — из Южной Америки. Сначала отбор был строгим, но впоследствии Украина ослабила требования для иностранных бойцов.

«Многие приезжают без всякого военного опыта. Но есть и те, кто ранее служил в колумбийских спецподразделениях или полиции в Колумбии или Бразилии, но таких мало», — говорит украинский командир «Музыкант», который обучает иностранных добровольцев.

По словам 37-летнего колумбийца Оливера, он присоединился к рядам ВСУ после того, как увидел видео с агитацией в соцсетях. Он утверждает, что уже второй раз в Украине: первый раз прослужил полгода, сейчас вернулся зарабатывать деньги. Солдат отмечает, что в Колумбии зарплата военных чрезвычайно низкая, а в Украине они зарабатывают почти три тысячи евро в месяц.

«Во-первых, потому что мне здесь нравится. Во-вторых, по экономическим причинам», — объясняет колумбиец свою мотивацию.

Другой доброволец, Мартинес, говорит, что ему «приятно быть здесь и поддерживать Украину». Он также планирует заработать денег, вернуться в Колумбию и построить дом для своей жены и сына.

«Мои бойцы выполняют свои обязанности — и очень успешно. Я пытаюсь донести до них, что они делают здесь что-то большое, что-то, что влияет на всех нас», — говорит украинский командир.

