В Беларусь придет весьма существенное похолодание
- 4.11.2025, 14:27
Прогноз синоптиков.
На следующей неделе белорусов ждет «весьма существенное похолодание». Столбик термометра может опуститься до -20°С. Нерадостным прогнозом поделился телеграм-канал о погоде @nadvorie.
Сообщается, что в тыл циклона, смещающего из Атлантики на северо-запад России, начнет поступать холодный воздух из Скандинавии.
До Беларуси «холод дойдет» примерно к 11 ноября, а к 13-му числу похолодание «еще более усилится», так как «в наш регион начнет затягивать воздух с арктического побережья России».
Телеграм-канал подчеркнул, что поступление такой воздушной массы в Беларусь поздней осенью, «обычно означает явно отрицательную температуру у земли». Обычная дневная составляет около −5…−10°С, а ночью при ясном небе и снежном покрове столбик термометра может показать −15…−20°С.
Тем временем как сообщает метеосервис pogoda.by, в ближайшие дни в стране установится теплая погода.
5 ноября будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +7…+13°С.
6−7 ноября также обещают облачную с прояснениями погоду и без осадков. Лишь ночью и утром местами по северу страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем столбик термометра поднимется до +7…+14°С.