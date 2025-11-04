закрыть
4 ноября 2025, вторник, 15:52
В Беларусь придет весьма существенное похолодание

  • 4.11.2025, 14:27
  • 3,198
Прогноз синоптиков.

На следующей неделе белорусов ждет «весьма существенное похолодание». Столбик термометра может опуститься до -20°С. Нерадостным прогнозом поделился телеграм-канал о погоде @nadvorie.

Сообщается, что в тыл циклона, смещающего из Атлантики на северо-запад России, начнет поступать холодный воздух из Скандинавии.

До Беларуси «холод дойдет» примерно к 11 ноября, а к 13-му числу похолодание «еще более усилится», так как «в наш регион начнет затягивать воздух с арктического побережья России».

Телеграм-канал подчеркнул, что поступление такой воздушной массы в Беларусь поздней осенью, «обычно означает явно отрицательную температуру у земли». Обычная дневная составляет около −5…−10°С, а ночью при ясном небе и снежном покрове столбик термометра может показать −15…−20°С.

Тем временем как сообщает метеосервис pogoda.by, в ближайшие дни в стране установится теплая погода.

5 ноября будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +7…+13°С.

6−7 ноября также обещают облачную с прояснениями погоду и без осадков. Лишь ночью и утром местами по северу страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем столбик термометра поднимется до +7…+14°С.

