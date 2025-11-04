«Никогда не боялся работы руками» 4.11.2025, 14:48

1,886

Александр Николайчук

История белорусского фехтовальщика, который эмигрировал в 58 лет.

Экс-старший тренер сборной Беларуси по фехтованию Александр Николайчук теперь тренирует в Кракове любителей. Но это по субботам. А с понедельника по пятницу устанавливает окна. Его не пугают подъем пешком на 9-й этаж и причуды погоды.

Жизнь спортсмена круто повернулась после 2020 года, когда он подписал письмо за честные выборы. Но он говорит, что о том поступке не жалеет. MOST поговорил с Александром Николайчуком о трудностях эмиграции, смене профессии и белорусском комьюнити в Кракове.

Коллега по оружию помог обустроиться на новом месте

Александр вынужден был покинуть Беларусь в 2021 году. Белoрус обосновался в Кракове. Этот город был знаком ему по польским соревнованиям среди фехтовальщиков-ветеранов.

— На этих стартах стал тесно общаться с одним из соперников, примерно моего возраста. А он живет в Кракове. И когда покинул Минск в 2021-м, то этот, как говорят, коллега по оружию, помог обустроиться на новом месте. Город вообще удачно расположен. Продолжаю ездить на соревнования и по Польше, и в другие страны ЕС — из Кракова удобно добираться в любом направлении.

Александр считает, что Краков отличается от других польских городов в лучшую сторону.

— Этот город постоянно бурлит. Заметил, что в Кракове всегда много людей. В выходные так вообще муравейник — особенно в центре. Туристическая мекка, как я называю. Мне это нравится. В других польских городах — даже условном Гданьске или Вроцлаве — не так, а в некоторых местах вообще тишина. В Кракове мало серой погоды. Это большой плюс. Может, кому-то не хватает снежной зимы, но меня устраивает.

«Видел, что нас большинство»

Белoрусу пришлось эмигрировать из-за своей гражданской позиции в 58 лет. Самым трудным Николайчук называет необходимость учить новый язык.

— Пока не удается овладеть польским в той степени, в которой хотелось бы. Практика есть, но еще не все понимаю. Может, нет сильной мотивации. Знаете, в свое время работал год в Германии. Немецкий прямо не переносил, как звучит, но давался он гораздо легче. А в школе с удовольствием учил французский — на этом языке, кстати, традиционно судят фехтование.

Порой непросто Александру и морально. Сейчас он не может приезжать в родную страну, что вызывает грусть. Говорит, что скучает по Минску и вспоминает дом.

Тем не менее о сделанном в 2020 году выборе не жалеет. Говорит, что не имел права молчать после фальсификации результатов голосования и последовавшего насилия со стороны силовиков.

— Видел, что нас большинство. Не получилось что-то изменить, но народ массово высказался. Верю, что в Беларуси все равно наступят перемены, пусть и нескоро. А вот о чем жалею до сих пор, так это о событиях в 2010-м. Когда в Минске начались протесты после выборов, я вышел на улицу, но побоялся идти в эпицентр событий.

«Был готов морально и не страдал»

Уже на третий день после приезда в Польшу Николайчук пошел работать на стройку. Вместе с украинцем они устроились на земляные работы.

— Допустим, где-то прокладывали канализацию. Экскаватор не мог подобраться — мы с коллегой орудовали лопатами. Каторжный труд. Но я был готов морально и не страдал. Главное ведь, как в голове настроишься.

Потом началась полномасштабная война в Украине, и Александр остался без напарника — тот на родине записался в тероборону. А белoрус сменил профиль и стал заниматься установкой окон.

— Никогда не боялся работы руками. В Минске в свое время сделал ремонт после покупки квартиры. Поэтому не вижу проблем, что в эмиграции переключился на физический труд. Для меня это и как тренировка перед турнирами, когда не получается пойти в зал.

Кроме белoруса, в команде украинец и четыре поляка. Работают и на остеклении строящихся многоэтажек, и на мелких объектах. Заказов хватает.

— Не назвал бы работу монотонной. Может, со стороны это и кажется легким делом, но, поверьте, не все так просто с окнами, надо наловчиться, чтобы получалось без нареканий.

«Потеплее оделся — и все нормально»

Александр не скрывает, что по части физической формы даст фору и своим молодым напарникам.

— Они не особо любят двигаться. Например, работаем на девятом этаже объекта — ребята и обед возьмут наверх, чтобы не делать лишних движений. А я люблю ходить вверх-вниз, сам вызываюсь что-то принести. Однажды 20 раз за день так поднялся и спустился.

Зарплата белoруса устраивает, а вот вставать приходится очень рано: бывает, в шесть утра бригада уже на объекте. Работают с понедельника по четверг по 10 часов, а в пятницу заканчивают в обед.

Николайчук шутит, что плохой погоды в его нынешней профессии не бывает — зато есть плохая одежда.

— Потеплее оделся — и все нормально. Иногда летом даже больше шансов заболеть, потому что в новостройке, пока не установлены окна, может быть очень сильный сквозняк.

«Адреналина в фехтовании много»

Александр признается, что одним фехтованием, если это не работа тренера сборной, в Польше семью не прокормишь. Но, работая в строительной компании, о фехтовании не забывает. Кроме участия в ветеранских турнирах, где он сейчас выступает за Польшу, тренирует группу любителей.

— Собрались впервые в сентябре — спасибо сарафанному радио. С тех пор тренируемся в клубе по субботам. Фехтуем на рапирах. Ко мне стабильно ходят 10–12 человек из Беларуси и Украины. Если будет больше, открою вторую группу. Пользуясь случаем, всех приглашаю.

Белoрус считает фехтование «уникальным видом спорта».

— Во-первых, это двигательная активность. Во-вторых, ты, как в шахматах, постоянно просчитываешь намерения оппонента. И все это надо делать максимально быстро, иначе соперник опередит тебя и нанесет укол. Эмоций, адреналина в фехтовании много.

Николайчук говорит, что в Кракове у него расширился круг общения по сравнению с Минском.

— Постоянно участвую в каких-то активностях, встречаюсь с новыми знакомыми. В Кракове хватает белoрусов: и бывшие политзаключенные, и свободные спортсмены, которые не молчали в 2020-м. Жизнь так повернулась, что с некоторыми познакомился совсем недавно и услышал много интересных историй.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com