ВСУ уничтожили российский танк-«еж» 1 4.11.2025, 14:56

2,410

Видеофакт.

В районе Иванополя Донецкой области украинские военные уничтожили редкий российский танк «Т-72Б3», оборудованный громоздким минным тралом «ТМТ-К» и панцирем из шипов. Машина получила в Сети прозвище танк-«еж» из-за своей нелепой конструкции и внешнего вида, напоминающего огромный клубок металлического хлама.

Как сообщил военный эксперт Александр Коваленко, этот танк был остановлен после наезда на противотанковую мину, а затем добит серией точных ударов украинских дронов.

