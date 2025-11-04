закрыть
4 ноября 2025, вторник, 15:52
ВСУ уничтожили российский танк-«еж»

1
  • 4.11.2025, 14:56
  • 2,410
ВСУ уничтожили российский танк-«еж»

Видеофакт.

В районе Иванополя Донецкой области украинские военные уничтожили редкий российский танк «Т-72Б3», оборудованный громоздким минным тралом «ТМТ-К» и панцирем из шипов. Машина получила в Сети прозвище танк-«еж» из-за своей нелепой конструкции и внешнего вида, напоминающего огромный клубок металлического хлама.

Как сообщил военный эксперт Александр Коваленко, этот танк был остановлен после наезда на противотанковую мину, а затем добит серией точных ударов украинских дронов.

