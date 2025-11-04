Крупная компания осталась без упаковок 4.11.2025, 15:23

1,422

Белорусы в соцсетях пожаловались на качество новой.

В последнее время белорусы в соцсетях все чаще жаловались на новую упаковку «Санта Бремор». Как утверждали клиенты, продукцию компании стало «невозможно открыть». Производитель услышал жалобы и ответил на них под комментарием покупательницы в своем Instagram, пишет «Зеркало».

На упаковку товаров компании жаловались во многих соцсетях. Пользовательница TikTok Татьяна, например, сняла видео, в котором не смогла открыть намазку.

- «Санта-Бремор», вы для кого так паяете? Поработайте с этим, это не первое уже видео, в котором вас отмечают, говоря о том, что невозможно открыть, — сказала Татьяна в своем видео.

А недавно в Instagram покупательница попросила изменить упаковку и у крабовых палочек.

«Уважаемая «Санта Бремор», очень люблю ваши крабовые палочки роллы. На упаковке написано «легкий перекус», но это же не правда! Для того, чтобы ими перекусить, нужно иметь ножницы или нож, чтобы открыть упаковку. То есть, в дорогу на перекус с собой не возьмешь, потому что их невозможно открыть! Очень вас прошу пересмотреть упаковку к вашим роллам и крабовым палочкам», — написала пользовательница ami_ms.hedgehog.

В «Санте Бремор» на это ответили, что на новую упаковку компания перешла из-за санкций и временного дефицита материалов.

«В связи с санкционными ограничениями и временным дефицитом упаковочных материалов мы временно перешли на другую упаковку. В данный момент мы работаем над возможностью вернуть эффект легкого вскрытия, чтобы вы могли наслаждаться продуктом без лишних хлопот! Пока что для удобства рекомендуем при открытии упаковки воспользоваться ножом. Благодарим за понимание!» — ответили в компании.

