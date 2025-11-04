Метания лукашенковских чиновников напоминают анекдот 1 Алеся Матусевич

4.11.2025, 15:53

Почему к школьному питанию в Беларуси много лет вопросы по качеству.

Министр информации Андрей Иванец поделился озарением: школы — это храм знаний, а не ресторан. Эта свежая мысль пришла чиновнику в голову после недавнего совещания у Александра Лукашенко, где тот озаботился качеством питания в школьных столовых, пишет «Салiдарнасць».

Правитель потребовал уменьшить количество отходов — мол, государство тратит «колоссальные деньги» на питание школьников, а едва ли не половина его выбрасывается. Министр ответил, что необходимости в глобальных изменениях не видит.

— Школа — это все-таки храм знаний, это не ресторан, — заявил министр в интервью государственному телеканалу. — И в этой связи мы исходим из того, что школьное питание должно соответствовать именно качеству, школьной детской диетике и полезности этого питания.

Переводя с чиновничьего на понятный язык — балованные эти ваши дети, на всех не угодишь, а взрослые диетологи и повара лучше знают, как лучше. Так что никаких вам шведских столов или прочих излишеств — есть будут то, что дают. Здесь вам не ресторан, а храм, понимать надо. (Так можно дойти и до того, что «сытое брюхо к ученью глухо»).

Впрочем, иллюзия выбора у белорусских школьников и их родителей все-таки есть. Иванец рассказал: уже после каникул будут апробировать новое двухнедельное меню — правда, только в школах Минска. А там прикинут, посмотрят на востребованность блюд и… вероятно, в столовых появятся новые названия блюд. Но станут ли они более вкусными, а то и просто съедобными — министерство умалчивает.

Тут будет уместно напомнить несколько моментов, о которых так удачно забыли и Лукашенко, и его подчиненные.

Во-первых, так называемое «бесплатное питание» предоставляют младшим школьникам и некоторым категориям льготников — все остальные, а это подавляющее большинство, за него платят (от 62,48 рублей за одноразовое до 124,72 за трехразовое). Хотя в документах Минобра и подчеркивается, мол, родители оплачивают только стоимость продуктов, а услуги по приготовлению «включены в государственную поддержку».

На деле это такой же миф, как «бесплатная медицина» — белорусы оплачивают ее из своих налогов, идущих в бюджет.

Во-вторых, при всех уверениях, что в школе все равны, дети лучше, чем кто иной, замечают: еда для «платников» и «бесплатников» отличается. Расслоение налицо. А если приготовлено тяп-ляп, на отвяжись — с чего бы удивляться, что половина такого питания идет напрямую с тарелок в чан с отходами? То есть, по бумажкам все хорошо и становится еще лучше — в 2025 году охватили бесплатным питанием 65% школьников, а в реальности — что-то определенно идет не так.

Впрочем, и «платники» показывают блюда, чей внешний вид говорит сам за себя, и сетуют, что отказаться от этакой «заботы» просто невозможно.

В-третьих, история про качество школьного питания, как сказка про белого бычка, повторяется регулярно. С одним и тем же результатом.

Так, в 2017 году правитель распекал чиновников за то, что детей «в городе-герое Минске кормят отходами» и рассказывал об уголовном деле за взятки и коррупцию.

В 2019-м советовал кормить школьников «традиционно и простой едой»: драниками, яблоками и чаем с булочкой, «не выдумывать ничего лишнего».

В 2023-м потребовал, чтобы в меню не было фастфуда, а качество блюд улучшилось — «Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания».

И в стране стали «совершенствовать ассортимент блюд» в школьных столовых. Учеников стали кормить позже, чтобы успели проголодаться. Но смотри ж ты, не сработало: в 2025-м мы слышим все те же речи о том, что «обворовывать детей плохо», количество отходов не уменьшилось — или опять выросло?

Все эти метания напоминают небезызвестный анекдот о генсеке, который спасал птиц от падежа тем, что предлагал рисовать на стенах то круги, то треугольники. Куры передохли, креативные идеи остались.

Так с чего бы ситуации в белорусских школах меняться, если не меняется сама система, в которой правила игры задают госструктуры, в частности, комбинаты школьного питания? Если сохраняются все условия для воровства, усушки, утруски, недовесов, взяток и так далее?

Комитет госконтроля буквально каждый год находит нарушения и обещает выйти на конкретные предложения по совершенствованию школьного питания. Но по итогу все возвращается на круги своя. Эта музыка будет вечной, ведь батарейки-чиновники меняются, а пластинка — нет.

