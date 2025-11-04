Принц Уэльский удивил навыками пляжного волейбола в Рио-де-Жанейро 4.11.2025, 15:59

Принц Уэльский

Это его первый официальный визит в Бразилию.

Принц Уэльский Уильям произвел фурор в Бразилии в свой первый визит в Латинскую Америку. В Рио-де-Жанейро наследник британского престола удивил местных жителей, продемонстрировав отличные навыки в пляжном волейболе и футболе, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Принц прибыл коммерческим рейсом из Лондона и сразу отправился к мэру Рио Эдуарду, который вручил ему символические «ключи от города». Туристы и местные жители, случайно оказавшиеся рядом, приветствовали гостя аплодисментами и сделали десятки снимков.

Во время прогулки по городу мэр рассказал принцу о природных достопримечательностях и усилиях Бразилии по защите окружающей среды. Эти темы стали центральными и для самого визита, ведь позже на неделе Уильям проведет в Рио церемонию вручения премии Earthshot Prize — собственной инициативы принца, призванной поддерживать проекты по спасению планеты.

На знаменитом стадионе «Маракана» Уильям, известный своей любовью к футболу, присоединился к тренировке с бразильскими школьниками и легендарным защитником и двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии Кафу. В дальнейшем его ждут встречи с молодыми экологами, посещение статуи Христа-Искупителя и участие в конференции Cop30 от имени короля Карла III и британского правительства.

«Я рад, что смог посетить Бразилию, прочувствовать ее культуру и тепло людей. Сегодня как никогда важно действовать смело, чтобы наши дети унаследовали мир, полный надежды и природы», — сказал принц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com