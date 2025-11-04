закрыть
Принц Уэльский удивил навыками пляжного волейбола в Рио-де-Жанейро

  • 4.11.2025, 15:59
Принц Уэльский удивил навыками пляжного волейбола в Рио-де-Жанейро
Принц Уэльский

Это его первый официальный визит в Бразилию.

Принц Уэльский Уильям произвел фурор в Бразилии в свой первый визит в Латинскую Америку. В Рио-де-Жанейро наследник британского престола удивил местных жителей, продемонстрировав отличные навыки в пляжном волейболе и футболе, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Принц прибыл коммерческим рейсом из Лондона и сразу отправился к мэру Рио Эдуарду, который вручил ему символические «ключи от города». Туристы и местные жители, случайно оказавшиеся рядом, приветствовали гостя аплодисментами и сделали десятки снимков.

Во время прогулки по городу мэр рассказал принцу о природных достопримечательностях и усилиях Бразилии по защите окружающей среды. Эти темы стали центральными и для самого визита, ведь позже на неделе Уильям проведет в Рио церемонию вручения премии Earthshot Prize — собственной инициативы принца, призванной поддерживать проекты по спасению планеты.

На знаменитом стадионе «Маракана» Уильям, известный своей любовью к футболу, присоединился к тренировке с бразильскими школьниками и легендарным защитником и двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии Кафу. В дальнейшем его ждут встречи с молодыми экологами, посещение статуи Христа-Искупителя и участие в конференции Cop30 от имени короля Карла III и британского правительства.

«Я рад, что смог посетить Бразилию, прочувствовать ее культуру и тепло людей. Сегодня как никогда важно действовать смело, чтобы наши дети унаследовали мир, полный надежды и природы», — сказал принц.

